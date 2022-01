Kryptowalutowy pozew przeciw celebrytom

Kim Kardashian, Floyd Mayweathera Jr i Paul Pierce to sławy pozwane w związku z rzekomym udziałem w nakłanianiu do zakupu kryptowaluty EthereumMax (EMAX). Celebryci mieli współpracować z twórcami środka płatniczego według schematu „pump and dump". W efekcie ich działań wartość EMAX-a miała gwałtownie wzrosnąć, co pozwoliło zrealizować im duże zyski. Na skutek zbycia znacznych ilości waluty jej wartość szybko spadła i pozostali inwestorzy stracili pieniądze.

Kardashian miała odegrać w tym procederze ważną rolę, ponieważ jej profil na Instagramie, którego użyto do promocji EthereumMax ma aż 250 mln obserwujących. Według Charlesa Randella, szefa brytyjskiego Urzędu ds. Postępowania Finansowego (FCA) dzięki udziałowi celebrytki reklama EMAX-a mogła mieć największy zasięg, jaki kiedykolwiek uzyskał produkt finansowy. Na skutek tego wycena giełdowa monety wzrosła szybko o 1370 proc.

W pozwie przeciw organizatorom promocji EthereumMax można przeczytać, że firma stojąca za tą cyberwalutą roztaczała przed inwestorami perspektywy błyskawicznego zarobku i przyszłego rozwoju platformy. Zaangażowanie celebrytów miało dodawać przedsięwzięciu wiarygodności.



Przedstawiciele twórców kryptowaluty zaprzeczają oskarżeniom o umyślne wprowadzenie inwestorów w błąd i wykorzystanie sławnych osób do reklamowania EMAX-a. Mówią, że profil Kim Kardashian wykorzystali do informowania, czym jest ich moneta.

Kim Kardashian to amerykańska modelka i aktorka znana głównie z telewizyjnego realityshow „U Kardashianów". Floyd Mayweather Jr to bokser, były mistrz świata trzech dużych federacji w wadze półśredniej. Paul Pierce był koszykarzem kilku amerykańskich drużyn w tym Boston Celtics.

fot. Tumisu – Pixabay