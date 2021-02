Kryptowaluty często służą do prania pieniędzy

Kryptopralnia

Nie jest tajemnicą, że oferujące dużą anonimowość kryptowaluty często są wykorzystywane przez przestępców do prania pieniędzy zdobytych z tytułu nielegalnej działalności. Jak się jednak okazuje, wielkich pralni cyfrowych pieniędzy nie ma znów aż tak dużo. Za 55% przypadków nielegalnych transakcji odpowiada około 270 adresów online.

To pokazuje, że przechowujący pieniądze w kryptowalutach przestępcy mają tendencję do korzystania z tych samych punktów. Zdaniem Chainanalysis, który przygotował raport w tej sprawie, to dobra wiadomość dla organów ścigania.

Dochód z przestępstw

Mowa tu o portalach prowadzących wymianę kryptowalut, sieciowych platformach hazardowych czy usługach mieszania zdobytych legalnie oraz nielegalnych kryptowalut. Nielegalne środki są pozyskiwane najczęściej w ramach ataków ransomware, oszustw internetowych, finansowania terrorystów, obrotu pornografią dziecięcą czy podczas handlu na czarnym rynku.

Chainanalysys wskazuje ponadto, że sprawdzając 1867 adresów w sieci, można natknąć się na 75% wszystkich nielegalnych transakcji w kryptowalutach związanych z działalnością przestępczą. Kwota ta miała wynieść 1,7 miliarda dolarów w całym 2020 roku. Zdaniem autorów raportu, poziom koncentracji brudnych środków wokół węższej grupy adresów jest większy niż w 2019 roku. Taki trend utrzymuje się już od co najmniej trzech lat. To pokazuje, że rośnie uzależnienie przestępców od coraz węższej grupy usług związanych z praniem pieniędzy. Część tego typu transakcji to także poboczne usługi witryn, prowadzących poza tym legalne interesy.

Zdaniem autorów raportu, coraz większy stopień zawężenia powinien skłonić organy ścigania do przeprowadzenia kilku zorganizowanych operacji. Mogłoby to znacząco sparaliżować przepływ nielegalnych funduszy.

