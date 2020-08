Kto i kiedy wysłał pierwszy e-mail oraz spam

Nie pamięta już nikt

Pierwszy e-mail w historii wysłał Raymond Tomlinson. Było to w 1971 roku, gdy w ramach prac nad siecią Arpanet testował program do wysyłania wiadomości między komputerami. Niestety, nikt nie wie jak brzmiała treść wiadomości – po latach nie pamięta(ł) tego nawet sam autor, który zmarł w 2016 roku. Wszystko wskazuje na to, że była to przypadkowa zbitka liter wystukana z klawiatury.

Pierwszy spam na świecie...



Pierwszy spam reklamowy pojawił się w e-mailach w maju 1978 roku, gdy blisko 400 użytkowników sieci Arpanet dostało jednakowego maila, będącego zachętą do odwiedzenia wystawy zorganizowanej przez jednego z ówczesnych producentów komputerów.

...i w Polsce

Pierwszy e-mail w Polsce odnotowano natomiast w listopadzie 1990 roku. Gwoli prawdzie historycznej, wysłano go na adres user%chopin.decnet@uxplgw.cern.ch. W tym wypadku również treść niechcianej wiadomości przepadła w mrokach niepamięci.

Mail z kosmosu

...wysłano 28 sierpnia 1991 roku. Przebywający na pokładzie wahadłowca Altantis, astronauci James Adamson i Shannon Lucid, używając Macintosha Portable, wysłali na Ziemię (a konkretniej do Johnson Space Center w Houston, w Teksasie) mail o następującej treści: “Hello Earth! Greetings from the STS-43 Crew. This is the first AppleLink from space. Having a GREAT time, wish you were here,...send cryo and RCS! Hasta la vista, baby,...we'll be back!”

fot. 123RF/yupiramos, www.computinghistory.org.uk