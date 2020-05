Kto, kiedy i dlaczego wysłał pierwszy spam

Tysiąc maili na urodziny

Dziś, gdy jesteśmy zasypywani lawiną spamu, możemy tylko wspominać stare, dobre czasy, gdy go jeszcze nie było. A te skończyły się bezpowrotnie 1 maja 1978 r. Wtedy to jeden z użytkowników Arpanetu (sieci, która stała się matką internetu) rozesłał ponad 1000 innym użytkowników zaproszenie na swoje urodziny.

Trzy dni później marketingowiec firmy DEC (Digital Equipment Corporation) napisał mail promujący komputer typu mainframe DECSYSTEM-20 i rozesłał tak przygotowany list do wszystkich użytkowników Arpanetu z Zachodniego Wybrzeża Stanów Zjednoczonych. Mail spotkał się z bardzo negatywną reakcją użytkowników prasieci... ale, jak widać, marketingowców to nie zniechęciło.

Życie przerosło kabaret

Sama nazwa „spam" pochodzi zaś ze skeczu Latającego Cyrku Monty Pythona. „Spam" to komercyjna nazwa konserwy zawierającej mielonkę wieprzową, produkowaną w USA od lat 30. XX w. We wspomnianym skeczu słynnego brytyjskiego kabaretu klient w restauracji, pytając o kolejne dania, dowiaduje się, że każde zawiera ów spam. A na samym końcu zostaje on zagłuszony przez chór Wikingów śpiewających „SPAM, SPAM, lovely SPAM, wonderful SPAM".

Ten właśnie natrętny i utrudniający konwersację „spam" skojarzył się z zaśmiecającymi skrzynki poczty elektronicznej niechcianymi mailami.

fot. 123rf