Kto kupi amerykański oddział TikToka?

Microsoft nie jest już partnerem w negocjacjach

Gigant z Redmond wydał w niedzielę krótkie oświadczenie, w którym pisze o tym, że ByteDance, czyli właściciel aplikacji, odrzucił jego ofertę. Microsoft podkreślił, że przygotował propozycję, która miała m.in. na celu ochronę użytkowników. W projekcie rozwoju aplikacji było wprowadzenie znaczących zmian, tak by usługa zapewniała najwyższe standardy w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i prywatności korzystających z TikToka. Microsoft jednak nie sprecyzował, jakie zmiany zaproponował w programie.

Czy TikToka przejmie Oracle?

W grze pozostała jeszcze jedna amerykańska firma. Oracle zajmuje się oprogramowaniem, w szczególności systemami zarządzania bazami danych. Zwycięstwo w przetargu nie zostało jednak jeszcze potwierdzone. Prawdopodobnie nie będzie to jednak przejęcie TikToka, lecz umowa partnerska z ByteDance'em. Oracle udostępniłby właścicielowi aplikacji chmurę, która podlega wszelkim amerykańskim normom. Dzięki temu TikTok mógłby dalej funkcjonować na terenie Stanów Zjednoczonych. Zgodnie z ultimatum administracji prezydenta Donalda Trumpa, ByteDance ma czas do 20 września by sprzedać swoje zasoby związane z funkcjonowaniem w USA amerykańskiej firmie. W innym przypadku musi wycofać się z tego kraju.

Fot. Antonbe - Pixabay