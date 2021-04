Kto odwiedza polskie strony WWW?

Z badania przeprowadzonego przez firmę nazwa.pl wynika, że 73% zapytań o strony WWW pochodzi z Polski, 13% z innych krajów Europy, a 11% z Ameryki Północnej. Analizie poddano kilkaset tysięcy serwisów hostowanych na platformie nazwa.pl.

Ponieważ co czwarte połączenie pochodzi spoza Polski, właściciele serwisów powinni zadbać o to, aby ich strony wczytywały się równie szybko za granicą, co w naszym kraju. Zapewnić może to usługa Content Delivery Network (CDN).

Usługę taką od niedawna świadczy nazwa.pl. Ideą CDN jest utrzymywanie w różnych lokalizacjach kopii elementów składowych serwisu WWW; internaucie odwiedzającemu witrynę dostarczane są te spośród nich, które znajdują się najbliżej niego. W rezultacie pakiety danych docierają prędzej do przeglądarki, a strony internetowe są wyświetlane szybciej.

Istnieje wiele systemów dystrybucji treści CDN niepowiązanych z hostingiem. Można je uruchamiać dodatkowo, ale zawsze wiąże się to z ryzykiem występowania przerw w działaniu serwisu. Lepszym rozwiązaniem jest wykupienie usługi obejmującej zarówno hosting, jak i automatyczną dystrybucją treści CDN. Jej przykładem jest CloudHosting w firmie nazwa.pl. W tym przypadku kopia strony będzie dostępna w kilku miejscach.

Uruchomienie systemu dystrybucji treści wiąże się z bardzo dużymi kosztami zakupu urządzeń sieciowych i serwerów, wynajęcia miejsca dla nich oraz z kosztami utrzymania całej rozproszonej infrastruktury. Na taką inwestycję mogą sobie pozwolić jedynie firmy, które osiągnęły efekt skali, aby całe przedsięwzięcie było opłacalne ekonomicznie.

fot. nazwa.pl