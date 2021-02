Ktoś kupił kody źródłowe Wiedźmina 3 i Cyberpunka 2077

Poproszę 14 milionów

W tym tygodniu jednym z głośniejszych tematów jest włamanie na serwery CD Projektu. Firma w oficjalnym komunikacie odmówiła jakichkolwiek prób negocjowania z przestępcami. Hakerzy spełnili zatem groźby i wystawili na sprzedaż kody źródłowe Wiedźmina 3 i Cyberpunka 2077, tworząc bazującą na bitcoinach aukcję na forum w darknecie.

Licytacja zgodnie z oczekiwaniami wzbudziła ogromne zainteresowanie. W ciągu zaledwie kilku godzin znalazła się osoba, która od razu wpłaciła żądaną przez przestępców kwotę 7 milionów dolarów za każdy z kodów. Nabywcy prawdopodobnie nigdy nie poznamy, ale już teraz pojawiły się sugestie, że zakupu mogli dokonać sami autorzy gry. Choć kod źródłowy teoretycznie nic nie daje, w rękach rozumiejącego go człowieka mógłby posłużyć np. do skopiowania z gry zastosowanych w niej mechanizmów.

Prawdopodobnie przestępca zagwarantował, że odkupione dane nie będą już rozprzestrzeniane ani sprzedawane kolejny raz. Jest to o tyle istotne, że poza kodami źródłowymi włamywacze mieli zdobyć też materiały podkopujące wizerunek spółki. Pojawiają się spekulacje, że mogła być to firmowa korespondencja. Sprawę włamania do CD Projektu będzie w dalszym ciągu badać prokuratura.

fot. CD Projekt