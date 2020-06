Kultowa konsola trafi do pierwszych wspierających

Konsola retro coraz bliżej

Urządzenie sprzedawane w cenie 390 dolarów ma być czymś więcej niż zwykłą konsolą do gier w stylu retro. Gdy po raz pierwszy zaprezentowano ten pomysł w 2017 r., spotkał się on z dużym zainteresowaniem i wywołał wiele emocji. To sprawiło, że inicjatywę wsparło na platformie crowdfundingowej Indiegogo 11 597 osób. Realizacja pomysłu zajęła jednak znacznie więcej czasu, niż się spodziewano.

W najnowszej aktualizacji statusu projektu firma Atari poinformowała, że ostatnie opóźnienie spowodowane było koniecznością dodatkowej przeróbki niektórych części z tworzywa sztucznego. Teraz ogłosiła, że do 500 pierwszych wspierających odnowiona wersja klasycznej konsoli trafi w połowie czerwca br.

To jednak oznacza, że do pozostałych 11 tys. wspierających sprzęt nie trafi w czerwcu, lecz dopiero w kolejnych miesiącach.

Konsola w testach

Firma ogłosiła również, że w ostatnich tygodniach wysłała szereg testowych konsoli do początkujących i zaawansowanych graczy. Dzięki temu Atari chce sprawdzić, z jakim przyjęciem spotka się VCS. Na razie informacje zwrotne są pozytywne.

Testerzy wypróbowali dzięki konsoli asortyment klasycznych gier Atari, aplikację Antstream (czyli platformę streamingu retrogier), usługę przesyłania strumieniowego Netflix i Disney Plus. Niektórzy nawet podłączyli swoje klawiatury USB i przetestowali unikalny tryb PC Atari (wcześniej znany jako PC Sandbox Mode), uruchamiając system Windows i grając w ulubione gry komputerowe na dużym ekranie.

fot. VanDulti – Pixabay