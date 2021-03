Kurs akcji Gamestopu znów rośnie

Rekordowe zainteresowanie

Pod koniec stycznia wycena akcji sklepu z grami Gamestop nagle wystrzeliła w górę, co było efektem zmowy użytkowników Reddita. Postanowili oni uratować sieć i zaczęli masowo inwestować w sklep. Ponad miesiąc po tamtych wydarzeniach mogło wydawać się, że całe zamieszanie jest już historią. Twórcy aplikacji Robinhood używanej przez drobnych inwestorów zablokowali bowiem możliwość inwestowania w akcje spółki Gamestop.

Nowa krucjata?

Wygląda jednak na to, że krucjata redditowców jeszcze się nie skończyła. Jesteśmy obecnie świadkiem kolejnej anomalii cenowej, wynikającej z ogromnego zainteresowania akcjami firmy u małych inwestorów. Od początku marca akcje Gamestopu znów zaliczają gwałtowne wzrosty. Co prawda osoby skupujące ponownie akcje firmy tłumaczą, że zainteresowanie podsyca nowy dyrektor finansowy Ryan Cohen i ogłoszony przez niego plan naprawczy. Zdaje się to jednak tylko pretekstem do powtórzenia akcji ze stycznia.

Inwestowanie a hazard

Zdaniem Petera Lyncha, znanego amerykańskiego specjalisty od inwestowania, zjawisko zwyczajnie wypacza ideę inwestowania i zamienia je w hazard. – Z 10 spółek jakieś 8 jest wycenione odpowiednio, jedna jest przewartościowana i jedna wyceniona zbyt nisko. Sztuka inwestowania to szukanie, zaglądanie pod każdy kamień. Ci, którzy znajdą tę jedną okazję, będą wygrani – tłumaczy.

Chociaż wielu użytkowników zyska na zainwestowaniu w Gamestop, należy pamiętać, że wiele zależy od tego, na którym etapie zdecydowali się zainwestować. Najwięcej zwykle tracą ci, którzy przyłączą się do akcji pod koniec wzrostu. Wygląda na to, że prowadząca w tej sprawie śledztwo komisja nadzoru będzie mieć wkrótce pełne ręce pracy.

fot. Pixabay