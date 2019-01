L27m - wszechstronny monitor od Lenovo

Debiutujący w Polsce monitor Lenovo L27m to model z matrycą 27-calową. Posiada wyświetlacz o rozdzielczości Full HD (1920x1080) i matrycę IPS z szerokimi kątami widzenia, charakteryzującą się stabilnością kolorów oraz stałą ich temperaturą barwową. Dzięki czemu obrazy wyświetlane na ekranie w pełni odpowiadają oryginalnym. Tym samym monitor oferuje najwyższą jakość obrazu podczas pracy i rozrywki.

Na znaczną poprawę komfortu odbioru wpływa także powłoka Anty-Glare, która redukuje niechciane odbicia światła. Ekran o wysokiej rozdzielczości i dużej powierzchni świetnie sprawdzi się podczas filmowych seansów czy intensywnej pracy na wysokich obrotach.

Bezkompromisowe wrażenia

Czas reakcji monitora L27m wynosi zaledwie 4 ms w trybie ekstremalnym, co ucieszy zwłaszcza użytkowników grających w dynamiczne tytuły, a także fanów seriali na Netflixie. Model ten działa w technice AMD FreeSync, która pozwala wyeliminować rozrywanie obrazu (tearing) i zacięcia (stuttering). Z kolei odzwierciedlenie kolorów na poziomie 16,7 mln oraz kontrast wynoszący 1000:1 gwarantuje wyjątkowo nasycone barwy i głębokie czernie. Matryca podświetlana jest diodami WLED, a jej jasność na poziomie 250 nitów w połączeniu z wysoką rozdzielczością ekranu FHD zwiększają komfort użytkowania.

Nowoczesny design

Monitor posiada bardzo smukłe ramki, których grubość wynosi zaledwie 2 mm, oprócz wyłącznie walorów estetycznych, oferują również możliwość ułożenia wielu monitorów w jeden panel. Samo urządzenie jest niezwykle ergonomiczne. Klasa, minimalizm i forma, która wpisuje się w nowoczesne wzornictwo. Tak w prosty sposób można opisać model Lenovo L27m.

Wszechstronna łączność

W najnowszym swoim monitorze Lenovo zdecydowało się zainstalować złącze USB-C, które charakteryzuje się nowoczesną konstrukcją. Za jego sprawą monitor L27m nadaje się do podłączenia zarówno laptopów, jak i mniejszych urządzeń mobilnych, takich jak tablet czy smartfon. Przy użyciu złącza USB-C można nie tylko ładować wspomniane wyżej urządzenia, ale również przesyłać komfortowo dane z szybkością 10Gb/s - dwukrotnie szybciej niż korzystając z USB 3.0. Równoczesne przesyłanie sygnału wideo i ładowanie - w jedną stronę przesyłany jest dźwięk i obraz, a w drugą energia - to kolejna zaleta złącza USB-C. Daje on również możliwość podłączenia wszystkich urządzeń peryferyjnych do monitora, a następnie połączenie ich z komputerem.

Oprócz złącza USB-C na tylnym panelu umieszczono porty HDMI 1.4 oraz VGA. Nie mogło również zabraknąć złącza audio, pozwalające na stworzenie idealnej kompozycji stanowiska pracy, przy jednoczesnym zachowaniu porządku. Monitor L27m wymaga zaledwie jednego przewodu, co znacząco wpływa na komfort i ergonomię pracy.

Cena i dostępność

Monitor Lenovo L27m dostępny jest w cenie 1099 zł.