LG 27GN880 UltraGear ERGO – nie tylko dla esportowców

Wszechstronna podstawa

LG 27GN880 to ekran o unikatowej konstrukcji. Producent – co w przypadku LG jest już normą – zadbał o odpowiednie parametry techniczne. Do dyspozycji gracza oddał matrycę Nano IPS o rozdzielczości QHD i częstotliwości odświeżania 144 Hz, uzupełniając ją jednak unikatową podstawką, co sprawia, że monitor z serii UltraGear wyróżnia się na tle konkurencji niespotykaną budową.

Tradycyjną nóżkę zastąpiono tu wszechstronną kolumną, która w pewny i wygodny sposób wspiera wyświetlacz, równocześnie oszczędzając miejsce na biurku. Monitor przykręcamy tu bowiem do krawędzi biurka za pomocą specjalnego, solidnego zacisku. Czy jednak w takim przypadku ekran nie będzie zbytnio oddalony w stosunku do tego, co umożliwiają tradycyjne mocowania? W żadnym wypadku: o pozycję wyświetlacza nie musimy się martwić – i to niezależnie od tego, jak głębokie lub szerokie jest nasze stanowisko.

Dzięki podstawce ERGO ekran możemy wysunąć do przodu nawet o 180 mm względem podstawy. To nie koniec: zakres ruchów w poziomie to aż 280 stopni – w praktyce więc ramię podtrzymujące sprzęt można dosłownie owinąć dookoła wspierającej go kolumny. Znalezienie optymalnej pozycji do grania jest zatem bajecznie łatwe.

Nie zabrakło również tradycyjnego już zakresu ruchów. Ekran pochyla się w pionie o 25 stopni, dostosować możemy również wysokość wyświetlacza, wysuwając go do góry nawet o 130 mm. Ci, którzy pracują z grafiką, lub nałogowi internauci na pewno docenią funkcję pivot – matrycę jednym ruchem ręki obrócimy o 90 stopni.



Więcej miejsca do grania

Wszystkie te zalety docenią ci, którzy potrzebują na biurku więcej miejsca. Musisz rozłożyć bardzo dużą podkładkę pod mysz wraz z szeregiem akcesoriów? A może obok klawiatury potrzebne jest miejsce na konsolę? Nie ma problemu. Niezależnie, czy grasz dla przyjemności w FPS-y z niską czułością gryzonia i tym samym potrzebujesz więcej miejsca, czy masz zacięcie esportowe, gdzie szalenie wręcz ważna jest ergonomia stanowiska – docenisz fakt uwolnienia dodatkowej powierzchni. Oddajmy jednak głos esportowcom, którzy zdążyli już w boju przetestować nowy wyświetlacz LG.

Nowa seria monitorów ERGO to strzał w dziesiątkę. W końcu któryś z producentów wysłuchał nas – graczy. Ergonomia jest dla nas o wiele ważniejsza niż piękny wygląd, choć sam monitor 27GN880 UltraGear Ergo prezentuje się bardzo okazale. Brak standardowej „nogi”, która za każdym razem mniej lub bardziej utrudnia grę, jest nieoceniony. Rozmiar biurka staje się nieistotny – nie musimy już martwić się, jak ustawić monitor, aby nie przeszkadzał on w grze. Na najwyższym poziomie rozgrywek uderzenie myszką w nogę monitora lub złe ułożenie czy przesunięcie się klawiatury podczas gry może kosztować utratę punktu, a czasem i przegraną w meczu. Ten problem jest już poza nami.

Piotr 'youbreake' Chodoła

kapitan dywizji Valorant, MAD DOG'S PACT

Mamy okazję testować nową serie monitorów 27GN880 UltraGear Ergo. ERGO jest niesamowitym rozwiązaniem szczególnie w sim racingu. W przeciwieństwie do innych graczy, poza klawiaturą i myszką musimy zmieścić na biurku trzy monitory, jak również kierownicę i manetkę zmiany biegów. Każdy centymetr jest tu więc na wagę złota lub... wygranej w wyścigu. Nie można nie zauważyć również niesamowitych parametrów ekranu, jakie oferuje model 27GN880. Wszystko to sprawia, że osobiście stawiam na ERGO.

Dawid Fryzowicz

dywizja sim racing, MAD DOG'S PACT



Nie tylko mocowanie

Jak już zostało wspomniane, poza unikatową podstawką ekran ma również do zaoferowania świetne parametry związane z wyświetlaniem obrazu. Oprócz matrycy Nano IPS QHD 144 Hz mamy tu również czas reakcji GtG 1 ms, jak również zgodność z technologią AMD FreeSync Premium oraz kompatybilność z analogicznym rozwiązaniem Nvdii – G-Sync. Monitor jest więc pod tym względem uniwersalny i jego możliwości wykorzystają wszyscy gracze, niezależnie od tego, jaka karta graficzna czołowych producentów trafiła do ich pecetów. Nie zabrakło również HDR10, za minimalizację input lagu z kolei odpowiada redukująca opóźnienia funkcja Dynamic Action Sync. Innymi słowy LG 27GN880 UltraGear ERGO to sprzęt, który z jednej strony sprawi, że na biurku nie zabraknie miejsca, z drugiej zaś – obraz zachwyci płynnością i jakością obrazu niezależnie od zastosowania. Bez wątpienia zatem jest to urządzenie wszechstronne i godne uwagi.