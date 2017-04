LG G6 - polska premiera

Najnowszy flagowy model LG G6 został wyposażony w 5,7-calowy ekran QHD (2880 x 1440) FullVision i formatem wyświetlania treści w proporcjach 18:9.

Podstawowa przewaga nad standardowym 16:9, to większy obraz i dodatkowe wrażenia podczas gry czy oglądania filmów, a wszystko to zamknięte w obudowie o szerokości typowej dla smartfonów o przekątnej ekranu 5.3". LG G6 może także wykonać perfekcyjnie kwadratowe zdjęcia, które doskonale nadają się do zamieszczania na Instagramie lub wykorzystania w innych kanałach społecznościowych. Użytkownik może sam zdecydować który z formatów chce wybrać: 4:3, 16:9 lub 18:9.

LG G6 zostało wyposażone w duży, 5,7 calowy wyświetlacz. Zespół ds. ergonomii pod kierownictwem dr Andrisa Freivaldsa z Pennsylvania State University testował model LG G6, sprawdzając, czy telefon trzymany w jednej dłoni pozostaje stabilny i pozwala na komfortowe korzystanie z aplikacji w najróżniejszych sytuacjach oraz jak długotrwałe użytkowanie sprzętu wpływa na zmęczenie mięśni.

Obudowa LG G6, to połączenie aluminium i szkła, czyli materiałów używanych przy projektowaniu smartfonów premium. Telefon będzie dostępny w kolorze białym (Mystic White), czarnym (Astro Black) i platynowym (Ice Platinium).

Nowy smartfon LG G6 wyróżnia podwójny aparat tylny 13 MP składający się z obiektywu klasycznego oraz szerokiego, o kącie widzenia 125°, dzięki któremu wykonywanie zdjęć grupy znajomych lub krajobrazów jest proste i wygodne. W modelu G6 zastosowano także rozszerzone 100-stopniowe pole widzenia w przednim aparacie 5MP. Oznacza to, że użytkownicy mogą robić grupowe selfie bez konieczności użycia specjalnego wysięgnika.

Najnowszy smartfon firmy LG spełnia normę IP68 w zakresie wodo- i pyłoszczelności. LG G6 potrafi wytrzymać nawet do 30 minut pod wodą na głębokości do 1,5 metra. Standard odporności MLT-STD 810G, oznacza, że LG G6 przeszedł pomyślnie 14 różnych testów, m.in. odporność na niskie i wysokie temperatury, promieniowanie słoneczne, wilgotność, wstrząsy, piach i pył oraz inne wymagające warunki atmosferyczne. Dodatkowo, zastosowany po raz pierwszy w smartfonie LG specjalny kanalik cieplny zapewnia lepsze rozprowadzenie energii gromadzącej się wewnątrz urządzenia.

LG G6 to pierwszy smartfon, w którym zastosowano standard Dolby Vision (lepszy kontrast i kolory). Wyświetlacz o rozdzielczości Quad HD+ zapewnia bardziej autentyczne, wręcz kinowe doznania wizualne. Szczególnie dobrze wyglądają treści dostarczane przez Amazon Prime Video i Netflix - obaj dostawcy uzupełniają swoją ofertę programową o materiały w formacie 18:9, ze wsparciem technologii Dolby Vision oraz HDR.

Dostępność i cena

Przedsprzedaż LG G6 rozpoczęła się 3 kwietnia. Smartfon trafi do regularnej sprzedaży u wszystkich operatorów telefonii komórkowej oraz u autoryzowanych dystrybutorów firmy LG Electronics w cenie 3299 zł brutto, już od 20 kwietnia.

Oferta w przedsprzedaży

W zestawie użytkownik otrzyma słuchawki bezprzewodowe Bluetooth LG Tone Infinim (HBS-910) oraz voucher uprawniający do jednorazowej naprawy uszkodzonego wyświetlacza smartfonu LG G6 (od daty zakupu do dnia 20 kwietnia 2018 roku). Całkowita wartość prezentów to ponad 1000 zł. Aby wziąć udział w promocji, należy dokonać rejestracji na stronie www.strefalg.pl/lg-g6 w okresie od 3 kwietnia do 31 maja 2017.

Dodatkowo dla wszystkich fanów gier mobilnych, nawet tych, którzy zakupią LG G6 już po okresie przedsprzedaży czeka pakiet przedmiotów w grach o łącznej wartości ponad 900 zł! Promocją objęte są najpopularniejsze tytuły, takie jak Temple Run 2, Spider-Man Unlimited, SimCity oraz inne światowe przeboje dostępne sklepie Google Play.



Najważniejsze parametry:

- Procesor: Qualcomm Snapdragon 821

- Wyświetlacz: 5,7-calowy Quad HD+ FullVision 18:9 (2880 x 1440 / 564 ppi)

- Pamięć: 4 GB LPDDR4 RAM / 32 GB UFS 2.0 ROM / gniazdo MicroSD (do 2 TB)

- Aparat:

przedni: 5 MP, szerokokątny (F2.2 / 100°)

podwójny tylny: 13 MP, szerokokątny (F2.4 / 125°) / 13 MP standardowy z OIS 2.0 (F1.8 / 71°)

- Bateria: 3300 mAh (wbudowana)

- System operacyjny: Android 7.0 Nougat

- Wymiary: 148,9 x 71,9 x 7,9 mm

- Waga: 163 g

- Sieć: LTE: pobieranie: do 600Mbps / wysyłanie: do 75Mbps

- Łączność: Wi-Fi 802.11 a, b, g, n, ac / Bluetooth 4.2 BLE / NFC / USB 2.0 typ C (kompatybilne z wersją 3.1)

- Kolory: lodowa platyna / mistyczna biel / kosmiczna czerń

- Inne: ochrona przed wodą i pyłem IP68 / czytnik odcisku palca / interfejs UX 6.0 / format Dolby Vision / format HDR10 / funkcja Qualcomm Quick Charge 3.0