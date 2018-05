LG G7 ThinQ - inteligentny supersmartfon

LG G7 ThinQ napędzany jest przez najnowszą mobilną platformę Qualcomm Snapdragon 845. Posiada 4GB/6GB pamięci RAM oraz 64GB/128GB pamięci wewnętrznej (zależnie od wersji), co umożliwia mu obsługę najnowszych aplikacji i szybkie wykonywanie nawet najbardziej wymagających zadań. LG G7 ThinQ wyposażony jest w 6,1-calowy wyświetlacz - niemal o pół cala większy od swojego poprzednika - co istotne nie jest jednak szerszy.

Smartfon jest utrzymany jest w nowoczesnej estetyce opartej o wzornictwo serii G. Z przodu i z tyłu zabezpieczony jest szkłem hartowanym Gorilla Glass 5. Dodatkowo model jest odporny na pył i zachlapania, co potwierdza stopień ochrony na poziomie IP68. LG G7 ThinQ został zaprojektowany tak, aby sprostać wymaganiom testów MIL-STD 810G - czyli serii sprawdzianów opracowanych przez siły zbrojne Stanów Zjednoczonych w celu oceny funkcjonowania sprzętu w trudnych warunkach.



Sprzęt ma 6.1-calowy wyświetlacz QHD+ (3129 x 1440) o proporcji ekranu 19:5:9 FullVision, z dolną ramką o 50 procent węższą niż w LG G6. Dzięki zastosowaniu przez LG nowej technologii super jasnych wyświetlaczy LCD (Super Bright Display). Wyświetlacz ma jasność 1000 nitów, oferujący stuprocentową gamę kolorów w standardzie DCI-P3.

Aparaty nowej generacji



LG G7 ThinQ wyposażony został w aparat przedni o rozdzielczości 8 MP oraz dwa tylne obiektywy o rozdzielczości 16 MP, zarówno w standardowej, jak i super-szerokokątnej (Super Wide Angle) konfiguracji, co umożliwia robienie zdjęć w wyższej rozdzielczości, z większą ilością detali. Obiektyw szerokokątny- znak rozpoznawczy LG - pozwala uchwycić jeszcze piękniejsze pejzaże przy mniejszym zniekształceniu obrazu na krawędziach. Jak twierdzi producent - selfie wyglądają klarowniej i naturalniej od robionych przy pomocy wcześniejszych modeli telefonów LG.



Co więcej, firma poprawiła również funkcje aparatu oparte na sztucznej inteligencji, które pojawiły się po raz pierwszy w modelu LG V30S ThinQ. AI CAM oferuje już nie 8, lecz 19 trybów robienia zdjęć, co prowadzi do lepszej optymalizacji fotografii i jeszcze większej wygody. Użytkownicy mogą również udoskonalić swoje zdjęcia poprzez wybór jednego z trzech innych efektów, jeżeli tryb zarekomendowany przez AI CAM nie odpowiada ich gustom.



Nowy, super jasny aparat (Super Bright Camera) pozwala rejestrować czterokrotnie jaśniejsze obrazy. Dzięki kombinacji łączenia pikseli i obróbki cyfrowej, algorytm sztucznej inteligencji automatycznie dopasowuje ustawienia aparatu podczas robienia zdjęć przy słabym oświetleniu.LG wyposażyło smartfon G7 ThinQ w nowe funkcje, dzięki którym robienie zdjęć staje się przyjemniejsze niż kiedykolwiek.



Nowość w serii G: tryb portretowy, pozwala robić zdjęcia z profesjonalnym efektem rozmytego tła. Efekt bokeh (miękkiego rozmycia) towarzyszyć może zarówno zdjęciom robionym w trybie standardowym, jak i przy użyciu obiektywu ultra szerokokątnego (Super Wide Angle).





LG G7 ThinQ będzie jednym z pierwszych smartfonów, który zostanie wyposażony w funkcję Google Lens. Jest to nowa metoda wyszukiwania wykorzystująca mechanizmy sztucznej inteligencji i rozpoznawania komputerowego. Połączona z Asystentem Google i Zdjęciami Google, może dostarczać więcej informacji na temat obiektów takich jak zabytki, rośliny, zwierzęta, książki, a także rozpoznawać tekst.



Tuż poniżej przycisków głośności umieszczony jest klawisz uruchamiający inteligentne usługi w telefonie. Jedno naciśnięcie uruchamia Asystenta Google lub Google Now (w zależności od kraju i języka), zaś dwa szybkie dotknięcia - Google Lens. Użytkownicy mogą również przytrzymać wciśnięty klawisz, by od razu zacząć mówić do Asystenta Google.Technologia rozpoznawania głosu z dużych odległości (Super Far Field Voice Recognition - SFFVR) oraz niezwykle czuły mikrofon smartfonu pozwalają Asystentowi Google rozpoznawać komendy głosowe z odległości nawet pięciu metrów. SFFVR umożliwia oddzielenie komendy od szumu tła.



Dźwięk



Nowy smartfon LG jako pierwszy został wyposażony w głośnik Boombox, który wykorzystuje wewnętrzną przestrzeń smartfonu jako pudło rezonansowe, co pozwala wygenerować dwa razy więcej basów, niż w zwykłych smartfonach i uzyskać potężne "brzmienie boomboxa" bez konieczności podłączania głośników zewnętrznych. To także debiut technologii DTS:X w smartfonie, co umożliwia mu uzyskanie wirtualnego brzmienia 3D przy odtwarzaniu dźwięków z dowolnego źródła, w tym nawet 7.1-kanałowy dźwięk na słuchawkach. Ponadto model ten wyposażony został w poczwórny przetwornik cyfrowo-analogowy Hi-Fi.

Dostępność



O premierze LG G7 ThinQ na polskim rynku oraz rozpoczęciu sprzedaży w naszym kraju, polski odział LG Electronics poinformuje na przełomie maja i czerwca bieżącego roku.