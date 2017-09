LG K7i - smartfon z odstraszaczem komarów

LG chwali się, że rozwiązanie jest skuteczne i zupełnie nieszkodliwe dla otoczenia - bazuje na ultradźwiękach, a nie środkach chemicznych. Nadajnik umieszczony jest na tylnej klapce, którą można także wymienić na zwykłą, bez odstraszacza.

Co jeszcze ma do zaoferowania LG K7i? Tak naprawdę niewiele. Urządzenie posiada 5-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 854×480 pikseli, czterordzeniowy procesor 1,1 GHz, 2 GB RAM i 16 GB pamięci wewnętrznej. Aparat główny ma matrycę 8 Mpix, a bateria pojemność 2500 mAh. Na pokładzie pracuje Android w wersji 6.0. Nie mogło zabraknąć także modułu LTE i dwóch wejść na karty SIM.

LG K7i jest dostępny w sprzedaży na rynku indyjskim i nic nie wskazuje na to, żeby miał trafić do Europy. Jego cena w Indiach to 7990 rupii, czyli w przeliczeniu około 440 złotych.