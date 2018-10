LG V40 ThinQ oficjalnie zaprezentowany

LG zaprojektował LG V40 ThinQ od podstaw. Smartfon wyposażony jest w tylny moduł aparatu z trzema różnymi obiektywami: 16 Mpix super szerokokątnym, 12 Mpix standardowym i 12 Mpix teleobiektywem. Trzy obiektywy pozwalają na różne kadrowanie tego samego zdjęcia bez zmiany pozycji względem obiektu. Super szerokokątny obiektyw o szerokości 107 stopni z łatwością rejestruje obiekty, obejmując szerszy kadr, podczas gdy teleobiektyw z 2-krotnym zoomem optycznym (lub 3,2-krotnym zoomem względem obiektywu szerokokątnego) wykonuje wyraźne zdjęcia z dalszej odległości bez utraty jakości. Funkcja Triple Shot tworzy zdjęcia z każdego z trzech obiektywów oraz łączy je w krótki plik wideo, gotowy do udostępnienia w mediach społecznościowych.

Przedni moduł aparatu wyposażony jest w szerokokątny obiektyw 5 Mpix oraz standardowy 8 Mpix, współdziałające ze sobą w celu stworzenia idealnego efektu rozmycia tła (bokeh), którego intensywność można indywidualnie dopasować za pomocą suwaka na ekranie. Inne funkcje pozwalają miłośnikom selfie jeszcze bardziej spersonalizować swoje zdjęcia dzięki unikalnemu oświetleniu i efektom specjalnym.

Rozmiar pikseli w głównym aparacie został zwiększony z 1 μm do 1,4 μm, co oznacza wzrost o 40 proc. w porównaniu do LG V30. Sama matryca została zwiększona o ponad 18 proc. w porównaniu do poprzednika. Dodatkowo, oprócz dostarczania najostrzejszych i najjaśniejszych zdjęć ze wszystkich aparatów, przysłona f/1.5 głównego aparatu zapewnia większą głębię ostrości, zmniejsza o połowę opóźnienie migawki i pozwala na znacznie szybsze wykonywanie zdjęć w porównaniu z LG V30.

Funkcja detekcji fazy Dual PDAF (Phase Detection Auto Focus) zapewnia automatyczną regulację ostrości, która jest o 50 proc. szybsza niż w poprzedniku i około dwukrotnie szybsza niż średnia w branży. Zaawansowana opcja HDR analizuje i określa odpowiednie ustawienia ekspozycji, aby uzyskać idealnie oświetlone ujęcia, eliminując prześwietlone tła lub niedoświetlone obiekty. Fotografowane obiekty mają być zawsze ostre, ponieważ aparat na bieżąco śledzi i aktualizuje ten parametr, aż do wciśnięcia spustu migawki.

LG zmodernizował aparat w LG V40 ThinQ, aby był jeszcze bardziej wydajny i intuicyjny niż kiedykolwiek. Nowa funkcja kompozycji (AI Composition) wykorzystuje sztuczną inteligencję telefonu do kadrowania, przechwytywania i sugerowania ewentualnego ujęcia alternatywnego do tego, które zostało wykonane przez użytkownika. Sztuczna inteligencja wspiera również idealne dopasowanie balansu bieli. Funkcja AI AWB automatycznie dostosowuje temperaturę barwową w różnych sytuacjach oświetleniowych, podczas gdy AI Shutter wybiera odpowiedni czas otwarcia migawki, co jest szczególnie przydatne przy próbie uchwycenia szybko poruszających się obiektów.Inne nowe funkcje, takie jak Cine Shot, 3D Light Effect, Makeup Pro, Custom Backdrop, My Avatar i AR Emoji sprawiają, że fotografowanie za pomocą LG V40 ThinQ jest zupełnie nowym doświadczeniem. Cine Shot sprawia, że tworzenie zdjęć z animacją jest niezwykle proste i przyjemne.

Wystarczy nakręcić krótki film za pomocą dowolnego z trzech tylnych aparatów telefonu i zaznaczyć palcem obszar, który ma być animowany. Rezultat będzie zdumiewający. Opcja światła 3D zmienia wygląd zdjęcia, pozwalając na osiągnięcie efektu, porównywalnego z profesjonalnym oświetleniem fotograficznym. Funkcja Makeup Pro daje możliwość szybkiego retuszu, a Custom Backdrop całkowitej zmiany tła selfie. Dla tych, którzy kochają wirtualną rzeczywistość stworzony został tryb spersonalizowanych emoji My Avatar i AR Emoji, tworzonych na podstawie twarzy użytkownika lub wybranej postaci.

Obraz i dźwięk

LG V40 ThinQ wyposażony został w nowy, ulepszony 6,4-calowy wyświetlacz OLED FullVision o rozdzielczości QHD+ (3120x1440). Dolna przednia krawędź jest o 1,6 mm cieńsza od tej w poprzednim modelu. Nowy wyświetlacz OLED został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu dokładniejszego odwzorowania kolorów i regulacji jasności. 4,5 miliona pikseli wyświetlanych na ekranie OLED deklasuje większość smartfonów wyposażonych w wyświetlacz QHD+ na rynku i pozwala na korzystanie z jakości obrazu, jaką może dostarczyć tylko wyświetlacz LG OLED.

Jest to pierwszy smartfon LG z certyfikatem Audio Tuned by Meridian. 32-bitowy przetwornik cyfrowo-analogowy Hi-Fi Quad DAC wytwarza zrównoważony dźwięk, który jest niezwykle zbliżony do jakości oryginalnego nagrania. Głośnik Boombox, zaprezentowany podczas premiery LG G7 ThinQ, podwaja bas względem konwencjonalnych głośników smartfonowych, wykorzystując wewnętrzną przestrzeń urządzenia jako komorę rezonansową. Umieszczając LG V40 ThinQ na płaskiej powierzchni lub pustej obudowie, może on pełnić rolę klasycznego głośnika niskotonowego.

Konstrukcja

Trzy główne elementy wzornictwa LG V40 ThinQ to gładkie wykończenia powierzchni, wyjątkowa kolorystyka oraz gładkie linie.

Dzięki opracowanemu przez LG procesowi Silky Blast, polegającym na wygładzeniu hartowanego szkła i stworzeniu mikroskopowych zagłębień, matowa obudowa jest gładsza, przez co smartfon niezwykle wygodnie leży w dłoni, a możliwość przypadkowego wyślizgnięcia się z niej została ograniczona. Oprócz ekskluzywnego wyglądu, matowe szkło jest bardziej praktyczne ze względu na jego większą odporność na zabrudzenia i zbieranie odcisków palców. Smartfon będzie dostępny w kolorach: czarnym (New Aurora Black), platynowoszarym (New Platinum Gray), niebieskim (New Moroccan Blue) oraz przyciągającym wzrok karminowym (Carmine Red).

LG V40 ThinQ zachowuje smukłość i lekkość projektową serii V, ważąc tylko 169 g i mierząc 7,7 mm grubości. Podobnie tak jak jego poprzednik, LG V40 ThinQ spełnia wymagania Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych w zakresie trwałości, przechodząc test MIL-STD 810G w 14 kategoriach przydatności w operacjach wojskowych. Ponadto spełnia normy klasy wodo- i pyłoszczelności IP68.

Data premiery i cena LG V40 ThinQ nie została podana.