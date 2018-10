LG V40 ThinQ z autorską technologią wykonania obudowy

Pewne i wygodne odczucia podczas trzymania smartfona zasadniczo wpływają na jego użyteczność. Aby zapewnić najlepsze wrażenie gładkości powierzchni przy zachowaniu bezpiecznego chwytu, firma LG zastosowała opracowaną przez siebie technologię obróbki powierzchni Silky Blast, dzięki której na tylnej szklanej ściance smartfona LG V40 ThinQ wykonano mikroskopijne wgłębienia. Taki sposób wykończenia zmniejsza śliskość powierzchni, zapobiega pozostawaniu odcisków placów, a jednocześnie nie zmniejsza wytrzymałości szkła. W celu uzyskania minimalistycznego wyglądu ukryto wszystkie nieistotne wizualnie elementy, takie jak przednie czujniki, dzięki czemu jedynymi wyróżniającymi się częściami są obiektywy aparatów oraz głośnik.

LG V40 ThinQ będzie dostępny w różnych wersjach kolorystycznych, takich jak czarna (New Aurora Black), platynowoszara (New Platinum Gray), czy niebieska (New Moroccan Blue). Ponadto, z myślą o zwolennikach śmielszego wyglądu przygotowano wersję w eleganckim, głębokim kolorze karminowym (Carmine Red), zastępującym znany z poprzednich modeli róż Raspberry Rose. Dostępność wersji kolorystycznych będzie zależeć od kraju sprzedaży.

Premiera LG V40 ThinQ odbędzie się 3 października.