LG X Charge – smartfon z dużą baterią

Pod względem wyglądu LG X Charge niczym nie wyróżnia się od innych modeli marki z niższej półki cenowej. Obudowa jest wykonana z plastiku, a kolorystyka bardzo stonowana. Wyświetlacz ma przekątną 5,5 cala, rozdzielczość wynosi 1280x720., a technologia wykonania to IPS.

Za wydajność smartfonu odpowiada ośmiordzeniowy procesor MediaTek (model nieznany), który wspierany jest przez 2 GB pamięci RAM. Pamięć magazynowa ma pojemność 16 GB,. Jeśli chodzi o aparat, do wykonywania zdjęć posłuży 13-megapikselowa jednostka z tyłu i 5-megapikselowa z przodu.

Największym atutem urządzenia jest jednak jego bateria, która ma pojemność 4500 mAh. To olbrzymia wartość biorąc pod uwagę podzespoły smartfonu. LG X Charge trafił do sprzedaży w Stanach Zjednoczonych i został tam wyceniony na 180 dolarów. Na razie nie wiadomo czy urządzenie trafi do Polski.