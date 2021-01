LG i TCL pokazują zwijane ekrany

Całkiem jak papirus

Podczas odbywającej się w tym roku wyłącznie online ekspozycji CES dwa dalekowschodnie koncerny zapowiadają urządzenia ze zwijanymi monitorami.

Dwa smartfony plus monitor

W zamieszczonej w serwisie YouTube prezentacji koreańskiego LG dwukrotnie pojawia się smartfon, którego ekran zmienia rozmiar dzięki temu, że warstwa wyświetlająca obraz jest rozwijana z rolki wysuwającej się na specjalnym sliderze (a później na nią nawijana). Po raz pierwszy urządzenie można zobaczyć tuz po rozpoczęciu drugiej minuty klipu; jeszcze raz widać je przez ostatnie kilkanaście sekund niemal półgodzinnego materiału. Niewykluczone, że więcej na temat monitora da się usłyszeć dzisiaj, 12 stycznia, podczas kolejnej konferencji LG.

Także chiński koncern TCL pokazał własną wersję rozwijalnych ekranów. W tym przypadku monitor AMOLED został wykorzystany w dwóch urządzeniach: monitorze, którego przekątna wynosi maksymalnie 17 cali oraz w smartfonie –; jego wyświetlacz zmienia przekątną w granicach od 6,7 do 7,8 cala. Wystarczy to do przekształcenia telefonu w tablet. Samo urządzenie ma grubość mniejszą niż 10 milimetrów.

Jak twierdzi producent, ekran jest w stanie znieść 100 tysięcy cykli zwijania i rozwijania. Minimalny promień rolki, na która nawijana jest powierzchnia monitora, wynosi 3 milimetry.

fot. LG, TCL