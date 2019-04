LG prezentuje pierwszy w pełni inteligentny dom

LG konsekwentnie stawia na rozwój sztucznej inteligencji, która obecna jest nie tylko w smartfonach czy telewizorach, ale również w urządzeniach AGD. W tym roku firma odkrywa w pełni możliwości rozwijanego przez siebie ekosystemu LG Smart Home, eksponując inteligentne funkcje oraz łączność między urządzeniami w domowych warunkach, wyznaczając tym samym trendy w rozwoju AI. Chcąc pokazać możliwości zintegrowanego systemu, LG wyposażyło willę w Madrycie tak, aby goście mogli doświadczyć najnowocześniejszych urządzeń w akcji i przekonać się jak zmieni się ich styl życia, kiedy do gry wkroczą w pełni inteligentne sprzęty AGD i RTV.

Najnowsze urządzenia z linii LG ThinQ pod jednym dachem

Najważniejszym elementem wyposażenia „Domu LG" są flagowe urządzenia Premium z linii LG ThinQ, LG SIGNATURE i LG Objet: m.in. pralki, suszarki, lodówki, telewizory czy klimatyzatory. Możliwość ich bezproblemowego, pełnego zintegrowania zgodnie z indywidualnymi potrzebami i upodobaniami, pozwala na dużo sprawniejszą obsługę, a tym samym wysoki komfort użytkowania oraz oszczędność czasu. Na przykład, korzystając z nieskomplikowanych poleceń głosowych czy dedykowanych aplikacji, użytkownicy mogą sprawdzać czas pozostały do końca programu prania, regulować temperaturę w klimatyzatorze czy kontrolować pracę piekarnika. W takim wydaniu dom przyszłości staje się teraźniejszością.

Sztuczna inteligencja i zaawansowane funkcje, które oferuje, to jednak nie jedyny wyróżnik „Domu LG". Został on zaprojektowany w taki sposób, aby wzornictwo sprzętu LG harmonizowało z wystrojem i aranżacją wszystkich pomieszczeń - od salonu, przez pralnię aż po kuchnię. Urządzenia LG SIGNATURE zostały wykonane z materiałów wysokiej jakości. LG przywiązuje bardzo dużą wagę do estetyki podczas projektowania serii LG SIGNATURE i LG Objet, dzięki czemu w naturalny sposób łączą one funkcjonalność i luksusowy wygląd, podwyższając standard użytkowania.

Wewnątrz domu znalazły się również inne urządzenia nowej generacji, w tym smartfony LG V50ThinQ5G i LG G8ThinQ, które zadebiutowały na targach MWC 2019 w Barcelonie, a także kapsułkowe urządzenie do warzenia piwa LG HomeBrew i innowacyjny telewizor LG OLED 8K.

Piłkarskie doznania, w wyjątkowej audio-wizualnej oprawie od LG

W Madrycie LG stworzyło nie tylko pierwszy w pełni inteligentny dom, ale również zagościło na stadionie Wanda Metropolitano Stadium, na którym swoje mecze rozgrywa drużyna Atlético Madrid. Firma, eksponując swoje możliwości w dziedzinie paneli informacyjno-reklamowych, zainstalowała na tym obiekcie pierwszą w Hiszpanii i jedyną w Europie wstęgę LED zataczającą pełny okrąg wokół stadionu. Ponadto, LG wyposażyło obiekt w ponad 1000 telewizorów, systemy audio i tablice wyników, dzięki którym kibice mogą lepiej śledzić przebieg meczu i jeszcze pełniej go doświadczać.