LG zapowiada laptopy Gram 2021

Trzy różne warianty

Podczas konferencji CES 2021 koncern LG zaprezentował serię laptopów Gram 2021. Nazwa jest nieprzypadkowa, ma podkreślać smukłość i niewielką masę komputerów. W zależności od przekątnej będą one ważyć 1/1,18/1,35 kg.

Seria składa się z modeli Gram 14, Gram 16 i Gram 17, a numer w nazwie oznacza przekątną. Maszyny mają postać tradycyjnych laptopów, a dwa mniejsze modele będą sprzedawane dodatkowo w wariancie 2 w 1. Ekrany mają mieć przekątną w formacie 16:10, a wyświetlacz zajmuje 90% przedniego panelu. Rozdzielczość to 1920x1200 lub 2560x1600, w zależności od przekątnej.

Z certyfikatem Intela

W środku znajdziemy procesory Intel Core 11. generacji oraz układ graficzny Iris Xe lub UHD. Pamięć RAM to 8/16 GB. Na wyposażeniu znajdzie się dysk SSD o nie ujawnionej jeszcze pojemności. Użytkownik może też skorzystać z dwóch dodatkowych slotów na poszerzenie pamięci.

Laptopy mają być zgodne z platformą Evo, co oznacza szybkie wybudzanie i co najmniej 9 godzin pracy bez doładowywania baterii. Producent twierdzi nawet, że przy mało obciążającej pracy komputer wytrzyma 19,5 godziny. To odważna deklaracja, ale już zeszłoroczne Gramy były jednymi z najdłużej pracujących na baterii komputerów.

Producent nie ujawnił jeszcze cen ani dokładnej daty premiery maszyn.

fot. LG