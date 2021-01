LG zaprezentuje częściowo przezroczysty ekran OLED

Co jest za telewizorem?

Po zaprezentowaniu własnej linii telewizorów QNED, LG zamierza pokazać kolejny ciekawy gadżet – półprzezroczysty, 55-calowy wyświetlacz OLED. To specjalny rodzaj ekranu, który zapewnia przezroczystość na poziomie ok. 40%. Firma już w kwietniu pokazywała podobny sprzęt, tyle że w odróżnieniu od nowego projektu nieprzeznaczony jeszcze do zastosowań komercyjnych.

Dla fanów gadżetów

Ekran może być wykorzystywany np. w samochodach autonomicznych, lotnictwie czy nawet restauracjach do wyświetlania półprzezroczystego menu. Może też zastąpić m.in. szyby w pociągach. Pierwsze urządzenia tego typu pojawiły się już nawet w chińskim metrze, nie wiadomo jednak dokładnie, w jakiej liczbie.

Półprzezroczyste ekrany to oczywiście efektowna nowinka na rynku. Z drugiej strony nie jest to też gadżet, bez którego nie wyobrażaliśmy sobie życia i jego największą zaletą jest tak naprawdę walor estetyczny. Technologia nie wpływa jednak na poprawę jakości obrazu. Można więc wątpić, czy sprzęt rzeczywiście ma szansę podbić rynek, czy też na zawsze pozostanie tylko ciekawostką.

fot. LG