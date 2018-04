LaCie 2big Dock – wsparcie dla kreatywnych twórców

Backup to jeden z najważniejszych aspektów wszystkich profesjonalistów, którzy tworzą treści multimedialne dużych rozmiarów. To dla nich właśnie został stworzony zewnętrzny dysk LaCie 2big Dock pracujący w systemie RAID, który pomieści aż do 20 TB danych.