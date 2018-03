LaCie Rugged Secure – samoszyfrujący, wzmocniony dysk

RODO to niezwykle istotna regulacja, do której muszą się zastosować nawet najmniejsi przedsiębiorcy, którzy przechowują wrażliwe dane osób trzecich - swoich klientów, czy partnerów biznesowych. Zgodnie z wdrożeniem najnowszej regulacji unijnej, każde przedsiębiorstwo jest zobowiązane do wzmocnionej ochrony przechowywanych danych, przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii zabezpieczających. Niezastosowanie się do wytycznych narzuconych przez Unię może się okazać bardzo kosztowne - kary mogą sięgnąć nawet 4% ich rocznego dochodu.

Naprzeciw tym zmianom wychodzi Seagate z najnowszym dyskiem LaCie Rugged Secure. Dzięki zastosowanej technologii samoszyfrującej produkt zapewnia niezawodną poufność przechowywanych danych, nawet po usunięciu ich z dysku. Dzięki temu każdy użytkownik może być pewny, że dane nie wpadną w niepowołane ręce. To oznacza, że LaCie Rugged Secure pozwala na przesyłanie i transportowanie wrażliwych danych oraz ich ochronę przed nieupoważnionym dostępem lub kradzieżą własności intelektualnej. Dodatkowo zapewnia uniwersalną kompatybilność z USB-C, USB 3.0 i Thunderbolt 3.

LaCie Rugged Secure to produkt dedykowany nie tylko użytkownikom biznesowym. Sprawdzi się także wśród kreatywnych twórców, takich jak fotografowie, czy filmowcy, ponieważ cechuje się wzmocnioną konstrukcją, odporną na deszcz, zalanie i upadek. Ale to nie wszystko. O spokój ducha związany z przechowywaniem najcenniejszych danych zadba usługa odzyskiwania utraconych danych Seagate Rescue Recovery Service. Ta unikatowa usługa oferowana wyłącznie przez markę Seagate pozwala na odtworzenie danych, które wydawałoby się, że przepadły. Imponujące są też wyniki - dane z ponad 90% uszkodzonych urządzeń zostają odzyskane i wracają do swoich właścicieli w ciągu tygodnia na nowym nośniku. Teraz usługa Seagate Rescue Recovery Service jest dodana do każdego urządzenia LaCie Rugged Secure na okres dwóch lat.