Ładowarka samochodowa ttec SpeedCharger

Smartfony od kilku już lat stały się nieodłącznymi towarzyszami podróży samochodowej - słuchamy z nich muzyki, korzystamy z aplikacji informujących o utrudnieniach w ruchu, a nawigację włączamy nawet wtedy, gdy doskonale znamy trasę do celu podróży (ponieważ dzięki pobieranym w czasie rzeczywistym informacjom o natężeniu ruchu może ona zawsze prowadzić nas optymalną trasą).

Ładowanie bez kompromisów

Problem tylko w tym, że wraz z rosnącą popularnością smartfonów o większych (czyli bardziej „prądożernych") ekranach, coraz więcej użytkowników spotyka się z uciążliwą sytuacją, polegającą na tym, iż typowe samochodowe ładowarki USB podłączane do gniazda zapalniczki nie są w stanie dostarczyć na tyle dużo energii, by non-stop działający smartfon był skutecznie ładowany. W wielu przypadkach taka ładowarka co najwyżej spowalnia proces rozładowywania się akumulatora - a przecież nie o to chodzi.

Dlatego jeśli chcemy regularnie korzystać ze smartfona i aplikacji przydatnych podczas podróży w aucie, warto zaopatrzyć się w ładowarkę, która dostarczy odpowiednią „ilość" energii (a jednocześnie będzie mogła bez problemu obsłużyć różne typy smartfonów - wszak w dłuższe podróże często wybieramy się większą grupą, np. całą rodziną). Takim urządzeniem jest najnowsza ładowarka ttec SpeedCharger, zapewniająca prąd o natężeniu 2.1A (absolutnie wystarczającym do efektywnego ładowania nawet intensywnie używanego smartfona o dużym ekranie). Na rynku znaleźć można oczywiście ładowarki oferujące wyższe natężenie prądu - problem jednak w tym, że takie urządzenia często nie są w stanie poprawnie współpracować ze smartfonami, dla których takie natężenie może być zbyt wysokie i powodować ryzyko przegrzania i przeładowania.

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Dlatego właśnie tak istotny jest fakt, iż ttec SpeedCharger wyposażona jest w system dobierający optymalne parametry prądu do potrzeb podłączonego urządzenia. Dzięki niej najbardziej „prądożerne" urządzenia otrzymają prąd o dużym natężeniu, a te bardziej oszczędne (lub starsze) - mniejszym, idealnie dobranym do ich potrzeb. Oczywiście, urządzenie ma również zabezpieczenie przed przegrzaniem/przeładowaniem oraz diodę informującą o statusie.

Co ważne, w zestawie z ttec SpeedCharger użytkownik otrzymuje również nietypowy kabel USB do ładowania, z jednej strony zakończony klasyczną pełnowymiarową wtyczką USB (pasującą do gniazda w ładowarce), a z drugiej - trzema wtyczkami pasującymi do najpopularniejszych portów w smartfonach: Micro USB, USB-C (stosowane w urządzeniach z Androidem) oraz Lightning (iPhone/iPad). Warto dodać, że dzięki temu ładowarka może posłużyć również do ładowania innych urządzeń, z których podczas podróży korzystają raczej pasażerowie - tabletów czy konsoli (np. Nintendo Switch).

W ofercie ttec znajdziemy również „stacjonarną" wersję ładowarki SpeedCharger, podłączaną do standardowego gniazdka elektrycznego (również wyposażoną w kabel z trzema końcówkami). Firma wprowadziła też właśnie na rynek serię kolorowych kabli Lightning AlumiCable z aluminiowymi końcówkami i trwałym nylonowym oplotem - dzięki temu użytkownicy smartfonów Apple mogą łatwo np. dobrać kabel idealnie pasujący do obudowy czy etui ich smartfonu. Kable dostępne są w cenach zaczynających się od 49 zł. Ceny ładowarek to 69 zł (wersja samochodowa) oraz 79 zł (wersja sieciowa).