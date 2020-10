Lajki osłabiają koncentrację

Ciekawe odkrycie badaczy z Uniwersytetu Stanu Ohio

Popularne lajki w mediach społecznościowych, owszem, wyrażają zainteresowanie odbiorcy konkretnymi tekstami, ale jednocześnie... osłabiają zaangażowanie w zapoznanie się z ich treścią. Do takich wniosków doprowadził eksperyment przeprowadzony przez naukowców z Ohio.

Lajkujemy i krócej czytamy

Kiedy odbiorca może kliknąć przycisk „Lubię to" przy artykule w mediach online, poświęca mniej czasu (o ok. 7%) na jego przeczytanie. Kiedy nie ma możliwości interakcji, zwiększa się jego koncentracja na treści.

Badaniem tych zależności zajmował się w ramach swojej pracy doktorskiej Daniel Sude z Uniwersytetu Stanu Ohio. Jak stwierdził Sude, kiedy ludzie głosują, czy dany artykuł im się podoba, czy nie, wyrażają siebie. Skupiają się więc wtedy bardziej na własnych myślach niż na treści artykułu.

Prowadzone przez Sude'a i jego współpracowników badania pokazały też, że poglądy ludzi na kontrowersyjne tematy, takie jak posiadanie broni czy aborcja, umacniają się po zadeklarowaniu polubienia artykułu potwierdzającego ich przekonania, nawet jeśli poświęcili oni mniej czasu na przeczytanie tekstu.

Eksperyment

W eksperymencie wzięło udział 235 studentów. Przed badaniem naukowcy sprawdzili ich poglądy na cztery kontrowersyjne tematy: aborcja, świadczenia socjalne, posiadanie broni i działalność rządowa mająca na celu wyrównanie szans edukacyjnych i zawodowych mniejszości.

Uczestnicy spędzili następnie trochę czasu na przeglądaniu stron internetowych stworzonych na potrzeby badania. Powstały cztery wersje witryn, każda dotycząca jednego ze wspomnianych, kontrowersyjnych tematów. Zawierały one nagłówki i pierwsze akapity artykułów, z których dwa napisane były w ujęciu konserwatywnym, a dwa – w liberalnym. Studenci mogli kliknąć nagłówki, by przeczytać całe teksty.

Jednocześnie dwie wersje stron miały baner „Głosowanie dotyczące tego tematu jest włączone", a przy artykułach znajdowały się strzałki w górę i w dół, służące do wyrażenia opinii. Pozostałe dwie witryny miały baner z napisem „Głosowanie dotyczące tego tematu jest wyłączone".

Uczestnicy mieli trzy minuty na przejrzenie każdej strony według własnego uznania, ale nie wiedzieli o tym limicie. Badacze mierzyli czas poświęcany przez studentów na zapoznanie się z każdym tekstem i analizie ich głosowania, tam gdzie była taka możliwość.

W przypadku każdej witryny uczestnicy więcej czasu poświęcili na przeczytanie artykułów zgodnych z ich poglądami (ok. 1,5 minuty) niż wyrażających poglądy przeciwne (mniej niż minuta). Jednocześnie jednak spędzili ok. 12 sekund mniej na zapoznanie się z tekstem pasującym do ich poglądów, przy którym mogli wyrazić swoją opinię.

Pozorna korzyść

Paradoksalnie więc, jak stwierdzili naukowcy, opcja interakcji, zamiast zwiększać zaangażowanie w treść strony, może odwracać od niej uwagę.

Wyniki badania zostało opublikowane online w czasopiśmie „Computers in Human Behaviour". W wydaniu drukowanym tekst ukaże się w styczniu 2021 r.

fot. Barefoot Communications – Unsplash