Lanberg rozszerza portfolio o serię routerów Wi-Fi

Do oferty trafiły trzy modele routerów w standardzie N300, AC1200 oraz AC1750. Jak zapewnia producent, urządzenia powstały po konsultacjach z polskimi operatorami internetowymi (ISP). Przy okazji premiery routerów producent wymienia ich zalety: obsługa szybkich standardów (modele AC), rozwiązania zwiększające stabilność i bezpieczeństwo sieci (Beamforming, MIMO, dwupasmowa transmisja, Radius, WPS 2.0, VLAN z Wi-Fi), prostota i intuicyjność konfiguracji urządzeń oraz oprogramowanie w języku polskim.

Tworzone z myślą o ISP

Seria routerów Lanberg została zaprojektowana z myślą o operatorach internetowych czyli ISP, nie zapominając o użytkownikach końcowych. Jednakże to właśnie we współpracy z ISP tworzone jest oprogramowanie oferujące panel administratora i ograniczony dostęp dla użytkownika (funkcja ta ma być dostępna w tym roku). Producent nie zapomniał również o operatorach wykorzystujących technologię VLAN, która wykorzystywana jest między innymi przy IP-TV. VLAN-y działają zarówno po stronie interfejsu Ethernet jak i Wi-Fi. Dodatkowo routery wspierają protokół TR-069, a producent oferuje małym i średnim klientom (ISP) gotowe, proste i darmowe skonfigurowane rozwiązanie serwera ACS do zarządzania routerami opartymi o ten właśnie protokół.

Made in Tajwan

„Produkty Lanberg są produkowane na Tajwanie w oparciu o normy ISO. Ma to zagwarantować maksymalną powtarzalność i zgodność produktów z normami, dzięki czemu do rąk klienta trafią w pełni funkcjonalne urządzenia zachowujące ciągłość używanych komponentów" powiedział Łukasz Wardak, przedstawiciel dystrybutora w Polsce. „Znane są przypadki sprzętów z chińskich fabryk, kiedy to poszczególne partie routerów różniły się od siebie, powodując problemy z użytkowaniem" dodaje Łukasz Wardak.

Elastyczność i uniwersalność urządzeń

Urządzenia Lanberg oferują pięć trybów działania: klasyczny router, Repeater zwiększający zasięg sygnału lub jako punkt dostępu (AP). Dostępne są również tryb Klient oraz WISP, czyli odbieranie Internetu od dostawcy drogą radiową, zamiast klasycznego Ethernet. Ostatnie rozwiązanie zyskuje coraz większe grono zwolenników.

Nowe modele routerów są dostępne w sprzedaży, a ich ceny zaczynają się od 52 zł zaczynając od N300, po AC1200 za 146 zł, kończąc na AC1750, które producent wycenił na 215 zł.