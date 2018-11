Laptop ZIN 14.1 marki techBite debiutuje na rynku

Laptop ZIN 14.1 został zaprojektowany z myślą o wypełnianiu codziennych zadań w domu, czy na studiach oraz jako dodatkowe wsparcie w prowadzeniu mikro przedsiębiorstwa. Sprzęt ma ekran o przekątnej 14,1 cala (TN HD 1366 x 768 pikseli). Komputer waży niewiele ponad 1,2 kg.

Sercem laptopa jest procesor Intel Celeron N4000 o taktowaniu 2.6 GHz zapewniający sporą wydajność przy obciążeniu urządzenia i większą odporność na przegrzanie się. Ten całkiem nowy procesor wykorzystuje architekturę Gemini Lake, co oznacza, że wykonany został w litografii 14 nm.

Za grafikę odpowiada układ Intel UHD Graphics 600. Laptop ma także 4 GB pamięci RAM oraz 32 GB pamięci na dane, które można rozszerzyć za pomocą dysku SSD na złączu M.2. Wyposażenie laptopa w czytnik linii papilarnych wbudowany w touchpad i kamerę. Ponadto model posiada moduł Wi-Fi w standardzie 802.11n umożliwiający łączenie się z Internetem i transmisję danych z prędkością do 150Mbps. Połączenia wideo ułatwia wbudowana kamera VGA.



Urządzenie pracuje pod kontrolą preinstalowanego systemu Windows 10 Home Basic 64 bit. ZIN 14.1 marki techBite jest wyposażony w akumulator o pojemności 37Wh, który zapewnia do 6 godzin pracy. Laptop ma kilka wejść oraz portów gwarantujących kompatybilność sprzętu z innymi urządzeniami. Do dyspozycji otrzymujemy: 2xUSB 3.0, mini HDMI, Jack 3,5 mm oraz slot na kartę microSD.

Laptop ZIN 14.1 jest dostępny w cenie 899 zł.