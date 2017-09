Laptop z Biedronki za 699 zł - KIANO SlimNote 14.1+

To co zasługuję na uwagę to mocna bateria 10 000 mAh, pozwalająca na pracę do 8 godzin bez ładowania - tak twierdzi producent. W środku znajdziemy również 4 GB RAM. Laptop sprzedawany jest z preinstalowanym systemem Windows 10 oraz procesorem Intel X5 Z8350.



Laptop KIANO SlimNote 14.1+ będzie dostępny w sprzedaży od 2 października w sieci sklepów Biedronka.

Spodziewana cena detaliczna wynosi 899 zł, natomiast cena promocyjna w sklepach Biedronka wynosić będzie 699 zł.

Skrócona specyfikacja

• System Windows 10 Home w cenie laptopa

• Procesor Intel Z8350 4x 1.44 do 1.92GHz

• Do 8 godzin pracy - bateria 10 000 mAh

• 4 GB RAM

• Dysk twardy - 32 GB

• Obsługa karty pamięci do 128 GB

• Smukły w lekkiej obudowie. Waży tylko 1,39 kg

• Półmatowa matryca 14.1" -