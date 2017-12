Laptopy Razer Blade dostępne w Polsce

Laptopy Razer Blade to jedne z najmocniejszych notebooków gamingowych na rynku. Ich podstawowa wersja została wyposażona w 14-calową matrycą, czterordzeniowy procesor Intel Core i7, kartę graficzną NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 GB GDDR5 VRAM) z obsługą VR, 16 GB pamięci RAM DDR4 oraz podświetlenie klawiatury Razer Chroma. Laptop Razer Blade dostępny jest z dyskiem SSD o pojemności 256 GB i 512 GB.

Razer Blade Pro to matryca o Full HD 120 Hz o wielkości 17.3 cala, czterordzeniowy procesor Intel Core i7, karta graficzna NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 GB GDDR5 VRAM) z obsługą VR, 16 GB pamięci DDR4 z możliwością rozszerzenia do 32 GB, dysk SSD PCIe M.2 o pojemności 256 GB oraz 2TB pamięci HDD. Razer Blade w wersji Pro to doskonałe urządzenie zarówno dla wymagających graczy, jak również entuzjastów VR, deweloperów gier oraz kreatywnych profesjonalistów - muzyków czy grafików.

Razer Blade Stealth to kompaktowy model, wyposażony jednak w mocne podzespoły. Czterordzeniowy procesor Intel Core i7 ósmej generacji, 16 GB pamięci RAM (LPDDR3), dysk SSD o pojemności 256 lub 512 GB, matryca o wielkości 13.3 cala z obsługą dotykową. Dodatkowo wbudowany port Thunderbolt 3 pozwala na obsługę przystawki Razer Core V2 obsługującej dowolne karty graficzne.