Laserowe projektory Vivitek z serii DU4000

Producent proponuje rozdzielczości WUXGA, 1080p i WXGA w połączeniu z jasnością do 5 500 ANSI lumenów i kontrastem na poziomie 20 000:1. Dodatkowo minimalne wymagania konserwacyjne w połączeniu z niezwykle trwałym źródłem światła pozwalają na utrzymanie wysokiego poziomu jasności i nasycenia kolorów nawet do 20 000 godzin. Urządzenia te są warte rozważenia w kontekście średnich i dużych sal konferencyjnych.

Na elastyczność instalacji wpływa obiektyw z zoomem 1.65x i możliwość manualnej regulacji odchylenia w poziomie i w pionie oraz interfejs HDBaseT (modele DH4661Z i DU4671Z) , który pozwala na przesyłanie sygnału wideo HD bez utraty jakości na dystansie nawet 100 metrów za pomocą jednego kabla sieciowego. Obraz może być regulowany dzięki pionowemu i przesunięciu optycznemu (lens-shift) oraz przy wykorzystaniu korekcji zniekształcenia trapezowego w poziomie i w pionie oraz korekcji narożników.

Projektory z serii DU4000 oferują tryb symulacji DICOM na potrzeby szkoleń i seminariów medycznych. DICOM jest normą, która powstała dla ujednolicenia formy prezentacji materiałów medycznych wykorzystujących technologie cyfrowe badań o wysokiej rozdzielczości obrazu takich jak np. tomografia komputerowa czy rezonans magnetyczny.

Urządzenia są wyposażone w dwa głośniki o mocy 5W oraz uniwersalny zestaw wejść i złączy. Projektory zostały przygotowane do współpracy z produktami Vivitek NovoConnect, które po podłączeniu do urządzenia pozwalają na bezprzewodowe przekazywanie do projektora obrazu o wysokiej rozdzielczości z komputera, tabletu czy telefonu.

W ofercie dostępne są modele:

DU4671Z - WUXGA (1920 x 1200): w cenie brutto 19 399 zł

DH4661Z - 1080p (1920 x 1080): w cenie brutto 18 299 zł

DW4650Z - WXGA (1280 x 800): w cenie brutto 15 199 zł

Projektory objęte są 5-letnią gwarancją producenta, 3-letnią gwarancją na źródło laserowo-luminescencyjne lub 10 000 godzin pracy.