LastPass nie jest już darmowy

Trzeba płacić

Popularny menedżer haseł 16 marca wprowadził ograniczenia. Od tego dnia bezpłatnie można korzystać z niego tylko na jednym typie urządzenia (smartfon/tablet lub komputer). Od tego, gdzie się zalogujemy pierwszy raz po tym terminie, będzie zależało to, na czym będziemy mogli bez opłat korzystać z programu. Twórcy LastPassa przewidzieli wprawdzie opcję zmiany typu urządzenia głównego, jednak można to zrobić tylko trzykrotnie.

Dwie opcje do wyboru

To jak na razie jedyne ograniczenie, jakie wprowadzają autorzy. Na szczęście abonament nie jest zbyt wysoki. Miesięczny koszt korzystania ze wszystkich możliwości LastPassa to ok. 2,5 dolara. Jest też program rodzinny, dzięki któremu aż 6 osób może korzystać z konta. Ta opcja kosztuje miesięcznie 3 dolary.

fot. LastPass