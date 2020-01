Latające samochody w natarciu

Japońska firma SkyDrive Inc składająca się z członków grupy Cartivator, czyli osób wyspecjalizowanych w budowie i inżynierii maszyn latających (dronów czy samolotów) projektuje dwuosobową maszynę do poruszania się drogą powietrzną. Samochód latający oparty został na technologii znanej z dronów. Japończycy zapewniają, że prace są na ukończeniu, testy trwają, a wkrótce latające samochody zostaną skomercjalizowane.

– Opracowujemy w Japonii latający samochód. Budujemy pojazd, który będzie mógł nie tylko przewozić towary oraz pasażerów po ziemi, lecz także w powietrzu. Miejsce dla jednej osoby jest z przodu, a druga siedzi na podwyższeniu. W Japonii mamy już pełnowymiarowy prototyp, na którym codziennie przeprowadzamy dziesięć testów z wykorzystaniem pojazdu w locie – mówi w rozmowie z agencją Newseria Innowacje Tomohiro Fukuzawa, prezes SkyDrive. – Pojazd przypomina trochę drona. Ma osiem śmigieł i osiem silników oraz akumulator, a także kierownicę do sterowania. Zasilanie z akumulatora pozwala na 20-30 minut lotu, czyli lot na dystansie około 20-30 kilometrów. Obecnie staramy się o pozwolenie od japońskiego urzędu lotnictwa cywilnego. Złożyliśmy już wniosek o dopuszczenie do lotu na naszym obszarze. Gdy zakończymy budowę pojazdu, złożymy wniosek o pozwolenie na loty na całym terytorium kraju. Gdy uda nam się je uzyskać w Japonii, możliwe będzie rozszerzenie jego zakresu na cały świat. Wtedy też rozpoczniemy sprzedaż.

To nie pierwszy tego typu projekt. Holenderska firma PAL-V stworzyła dwuosobowy żyrokopter napędzany benzyną, który dodatkowo może pomieścić 20 kg ładunku. W powietrzu pojazd rozwija prędkość maksymalną 180 km/h, a na ziemi może rozpędzić się do 160 km/h. PAL-V Liberty otrzymał certyfikaty Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego i Federacji Administracji Lotnictwa w Stanach Zjednoczonych. Do obsługi pojazdu potrzebna jest licencja pilota.

Nad podobnymi maszynami pracują także znane koncerny – m.in. Porsche. W ciągu najbliższych lat rynek samochodów latających ma przekroczyć wartość 30 miliardów dolarów.



fot. PAL-V