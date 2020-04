Łatwiejszy transfer plików z Windowsa 10

Microsoft udostępnił wygodny sposób transferu plików w Windowsie 10.

Z nowej opcji szczególnie ucieszą się posiadacze smartfonów Samsunga. Firma wprowadza funkcję ułatwiającą przesyłanie danych z komputera do telefonu za pomocą opcji przeciągnij i upuść.

Pierwsze testy

Nowa funkcja pojawi się w jednej z najbliższych aktualizacji. Już teraz trafiła do użytkowników zapisanych do programu Insider. Po zainstalowaniu na telefonie aplikacji Link to Windows możemy szybko przesyłać pliki między urządzeniami. Do tej pory było to możliwe za pośrednictwem aplikacji Twój telefon, tyle że taki transfer wymagał dostępu do chmury. Teraz nie będzie on konieczny. Smartfon i komputer muszą być podłączone do tej samej sieci Wi-Fi.

Nie wszyscy

Wyczekiwana metoda transferu danych będzie mieć jednak kilka limitów. Przede wszystkim rozmiar pojedynczego pliku nie może przekroczyć 512 MB, a limit jednoczesnego transferu to 100 plików. Do tego lista telefonów wspierających tę funkcję będzie, przynajmniej początkowo, mocno ograniczona. Obecnie znajduje się na niej tylko kilka nowych modeli Samsunga.

fot. Pixabay