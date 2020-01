Łazik marsjański 2020 miał pierwszą jazdę próbną

W Laboratorium Napędu Odrzutowego (Jet Propulsion Laboratory – JPL) NASA w Pasadenie w grudniu 2019 roku przeprowadzono test łazika marsjańskiego 2020. Nowy statek kosmiczny przez 10 godzin jeździł po specjalnie przygotowanym pomieszczeniu, wykonując ruchy do przodu, do tyłu i dookoła siebie. Zademonstrował tym samym gotowość do startu na Marsa.

Łazik marsjański 2020 nie doczekał się jeszcze indywidualnej nazwy, ale sam pomysł jego konstrukcji nawiązuje do projektu Curiosity. Pojazd planetarny ma sześć kół z niezależnym zawieszeniem, co umożliwia pokonywanie nierównego terenu. Na przygotowanej przez JPL przestrzeni testowej znajdowały się małe pochylnie, na których sprawdzano rozkład masy robota w miarę przemieszczania się kół w górę i w dół. Test udowodnił, że łazik jest gotowy do jazdy po Czerwonej Planecie, gdzie będzie ważył znacznie mniej niż na Ziemi.

NASA ma nadzieję, że za pomocą nowego łazika uda się zbadać duży teren Marsa. Obecny rekord, ustanowiony przez pojazd Opportunity, wynosi 28,06 mil (45,16 km), natomiast wspomniany robot Curosity pokonał odległość 13,10 mil (21,09 km). Badacze liczą na to, że dzięki grubszym kołom aluminiowym i tytanowym szprychom łazik marsjański 2020 zbada większy obszar niż Curosity, zanim zostanie uszkodzony przez występujące na Marsie ostre skały. Według założeń ma pokonywać średnio 650 stóp (200 metrów) w ciągu marsjańskiego dnia.

Testowany łazik NASA zaprojektowany został jako pojazd autonomiczny, co oznacza, że będzie on w stanie podejmować więcej samodzielnych decyzji dotyczących kolejnych manewrów na miejscu ekspedycji, bez czekania na instrukcje kontrolerów z Ziemi. Wyposażony jest w kamery o wysokiej rozdzielczości oraz dużą moc obliczeniową pozwalającą na tworzenie map i uruchamianie oprogramowania do automatycznej nawigacji.

NASA zamierza rozpocząć projekt transportu łazika latem 2020 roku, kiedy Mars i Ziemia zbliżają się do siebie, a lądowanie pojazdu na Czerwonej Planecie – na obszarze zwanym krater Jezero – planowane jest na 18 lutego 2021 roku. Celem eksploracji ma być poszukiwanie mikrobiologicznych śladów przeszłego życia na Marsie i obecnych złóż wody. Łazik ma też przyczynić się do scharakteryzowania klimatu i geologii Marsa, co będzie krokiem w kierunku eksploracji Czerwonej Planety przez ludzi.

W ciągu najbliższych kilku miesięcy pojazd powinien doczekać się unikalnej nazwy.

fot. YouTube – NASA Jet Propulsion Laboratory