Lazy Load będzie dostępne na WordPress 5.4

Pobieranie zasobów serwera przez użytkownika, który chce wyświetlić te dane, będzie znacznie prostsze, jeśli użyje się do tego odpowiednich narzędzi. Jednym z nich jest Lazy Load, które WordPress wdraża do swojej platformy. Użytkownicy otrzymają go natywnie wraz z wersją 5.4 WordPressa.

Nie będą więc potrzebne już żadne wtyczki, bo WordPress w wersji 5.4 będzie miał zaimplementowane to wygodne rozwiązanie, pomagające w szybszym ładowaniu się zasobów strony.

Twórcy WordPressa już teraz udostępnili wersję testową rozszerzenia. Można ją znaleźć i wypróbować tutaj. Premiera wersji 5.4 zapowiedziana jest natomiast na 31 marca 2020 r.

fot. WordPress