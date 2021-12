Legendarny raper Snoop Dogg sprzedaje kolejny NFT

Licytacja trwa

50-letni raper zaangażował się w rynek kryptowalut w kwietniu tego roku. Współpracował wówczas z artystą stojącym za słynnym memem Nyan Cat – wspólnie wyprodukowali NFT zatytułowany „Nyan Dogg", który osiągnął cenę 30 tysięcy dolarów. Najnowsze dzieło Snoop Dogga, noszące tytuł „Decentral Eyes Portrait Serie", to trójwymiarowy kolaż złożony z 10 obrazów pokazujących artystę (lub z nim związanych), a pochodzących z różnych momentów jego obecności na scenie. Pracy towarzyszy nagranie audio rapera.

Token został wystawiony na licytację na platformie SuperRare i będzie można go kupić do 3 grudnia. Najwyższa dotychczas oferta wynosiła 169 ETH, czyli ok. 750 000 dolarów.

fot. Twitter