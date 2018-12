Lekki plecak, który podładuje urządzenia mobilne

Marka Hama wprowadzając na rynek linię toreb i plecaków tego typu, chciała przede wszystkim nadać im prawdziwie mobilny charakter. I tak właśnie dzieje się w przypadku plecaka z linii Manchaster, który dostępny jest w dwóch wersjach kolorystycznych: czarnym i niebieskim. Uniwersalna torba do laptopa sprawdzi się idealnie w wielu sytuacjach, nie tylko w pracy czy podróży, ale też na uczelni. Zapewni ochronę notebooka, komfort noszenia oraz znacznie większą swobodę ruchów niż w przypadku standardowego bagażu tego typu. Plecak Manchaster posiada gniazdo USB wraz z wewnętrznym kablem do ładowania rozmaitych urządzeń mobilnych w drodze, natomiast wnętrze wyściełane jest miękkim materiałem, który zapewnia niezawodną ochronę podczas transportu. Notebook możemy również dodatkowo zamocować za pomocą taśmy na rzep. Do środka zmieści się urządzenie o maksymalnych wymiarach 15,6". Lekka konstrukcja plecaka nie obciąża pleców ani barków, więc nie odczuwamy dyskomfortu podczas noszenia.

Przestrzeń i dobra organizacja

Wnętrze plecaka zostało tak zaprojektowane, by spełniało oczekiwania użytkownika w najmniejszych szczegółach. Przede wszystkim składa się ono z przestrzennej przedniej kieszeni na dodatkowe akcesoria i rzeczy osobiste. Co więcej, przednia komora plecaka posiada strukturę organizera, który z kolei pomaga zachować ład i porządek przechowywanych w niej akcesoriów. Dla osób, które często podróżują, producent zastosował pasek do wygodnego mocowania torby do rączki walizki na kółkach (dzięki temu nie trzeba się już martwić kwestią pilnowania dodatkowego bagażu). Dodatkowo w modelu Manchaster możemy skorzystać z dodatkowej przegrody na dokumenty w komorze głównej. Samo noszenie jest jeszcze bardziej komfortowe dzięki wyściełanym, regulowanym i profilowanym szelkom. Warto również wspomnieć o modnym designie z kontrastującymi kolorystycznie komorami w odcieniach szarości.

Cena plecaka wynosi 159 zł.