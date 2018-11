Lenovo Legion C730 Cube i T730 Tower dostępne w Polsce

W sprzedaży są już dostępne komputery Lenovo Legion C730 oraz Lenovo Legion T730. Oba desktopy Lenovo Legion oferują wydajność niezbędną do grania w nawet najwyższych ustawieniach graficznych w najnowszych grach. Odpowiedni poziom mocy obliczeniowej zapewniają układy graficzne NVIDIA GeForce GTX 1060, nawet 16 GB pamięci RAM oraz procesory Intel Core i5-8400 lub Intel Core i7-8700. Obie konstrukcje wyposażyć można w opcjonalne pamięci RAM marki Corsair, umożliwiające podkręcanie zwiększające ich wydajność.

Efektowny wygląd obudowy komputerów Lenovo Legion T730 Tower i Lenovo Legion C730 Cube podkreśla konfigurowalne podświetlenie RGB oraz, w przypadku modelu T730 Tower, okno na bocznym panelu. Komputery T730 Tower dostępne są w sprzedaży także z opcjonalnym układem chłodzenia cieczą. Swobodną modernizację sprzętu wewnątrz obudowy ułatwi graczom bez narzędziowy system montażu.

W niedalekiej przyszłości do sprzedaży trafią konfiguracje z nadającymi się do podkręcania 6-rdzeniowymi procesorami Intel Core i7-8700K. Ponadto, gracze spodziewać się mogą modeli T730 Tower i C730 Cube z kartami graficznymi nowej generacji NVIDIA GeForce RTX 2080 i RTX 2070.



Wszystkie komputery marki Lenovo Legion objęte są programem Lenovo Premium Care, który określa maksymalny czas naprawy urządzenia w ramach gwarancji na 5 dni roboczych. W razie jego przekroczenia, firma Lenovo zwraca nie tylko równowartość sprzętu, ale także naprawiony sprzęt. Wystarczy zarejestrować produkt na stronie lenovopremiumcare.pl w ciągu 30 dni od daty jego zakupu. Należy to zrobić nie później niż do 31 grudnia 2019 roku, który jest ostatnim dniem trwania promocji.

Gwarancja realizowana jest w systemie door-to-door. Reklamacja zgłaszana jest za pośrednictwem specjalnego formularza, a zamówiony przez Lenovo kurier odbiera sprzęt bezpośrednio od użytkownika.

Sugerowane ceny komputerów dla graczy marki Lenovo Legion wynoszą:

- Lenovo Legion T730 - od 4899 złotych (Core i5-8400, GTX 1060 6 GB, 8 GB RAM, 2 TB HDD)

- Lenovo Legion C730 - od 4999 złotych (Core i5-8400, GTX 1060 6 GB, 8 GB RAM, 2 TB HDD)