Lenovo Legion Y25f - monitor dla graczy 144 Hz

Lenovo Legion Y25f to jeden z najrozsądniej wycenionych monitorów dla graczy, jakie obecnie można kupić w Polsce. Urządzenie dostępne w sklepach w sugerowanej cenie ok. 999 złotych oferuje częstotliwość odświeżania obrazu na poziomie 144 Hz. Jest to obecnie najtańszy monitor, którego jasność w wielu testach znacząco przekracza deklarowaną wartość 400 cd/m2 - zapewnia producent.

Tak jasny panel w połączeniu z obsługą technologii HDR pozwala uzyskać szerszą rozpiętość tonalną kolorów, niż umożliwia to większość konkurencyjnych monitorów. Dzięki temu Lenovo Legion Y25f nie ma najmniejszych problemów z wydobyciem detali z zacienionych miejsc w grach, co pozwala m.in. na szybsze dostrzeżenie przeciwnika. Czytelność obrazu nawet w trudnych warunkach oświetleniowych stoi na najwyższym poziomie i rozgrywki nie zakłócają nawet promienie słoneczne padające bezpośrednio na monitor.

Sprzęt wyposażono w najpopularniejsze złącza HDMI, DisplayPort oraz trzy porty USB 3.0.

Urządzenie jest chwalone w testach za możliwość płynnej regulacji jasności, bliską ideałowi krzywą luminacji i temperaturę barwową bieli nieznacznie odbiegającą od wzorcowego poziomu 6500K. Mimo zastosowania matrycy TN, odwzorowanie kolorów stoi na bardzo dobrym poziomie, a współczynnik DeltaE przyjmuje niewielkie wartości. Panele TN stosowane w monitorach Lenovo Y25f zapewniają aż 99% pokrycia przestrzeni barw sRGB, co jest rzadkością w tej klasie cenowej.

Częstotliwość odświeżania obrazu na poziomie 144 Hz pozwala wyeliminować efekt tearingu (poszarpanych klatek) oraz uzyskać jeszcze płynniejszy obraz na konfiguracjach będących w stanie generować więcej niż 60 klatek na sekundę w grach. Docenią to zwłaszcza miłośnicy dynamicznych strzelanek, takich jak Counter-Strike: Global Offensive, Battlefield V lub Overwatch.

Monitor osadzony został na regulowanej podstawie, w kształcie litery Y, będącej znakiem rozpoznawczym marki Lenovo Legion. Atutem jest niezwykle prosty, beznarzędziowy montaż poszczególnych elementów konstrukcji. Firma zadbała o to, aby monitor oferował jak najszerszy zakres regulacji - panel można regulować nie tylko w pionie (aż o 110 mm), ale także obracać go w osi poziomej (+/- 30 stopni w każdą ze stron). Wyświetlacz można także nachylić i odchylić w zakresie od -5 do +22 stopni. Dodatkowo, w ramce monitora, po lewej stronie umieszczono praktyczny, odchylany wieszak na słuchawki.

Lenovo Legion Y25f sprzedawany jest w sugerowanej cenie 999 złotych. W zestawie z monitorem znajdują się także kabel zasilający oraz przewody DisplayPort i HDMI.