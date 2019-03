Lenovo ThinkPad E490 – wszechstronny laptop dla firm

W Polsce dostępne są już najnowsze laptopy biznesowe Lenovo ThinkPad E490. Urządzenia zamknięte są w stylowych i wytrzymałych obudowach o wadze od 1,75 kilograma. W zależności od preferencji, konsumenci wybierać mogą pomiędzy urządzeniami zamkniętymi w obudowach wykonanych z aluminium oraz tworzyw sztucznych (328 x 242 x 19,9 mm) lub w całości z tworzyw sztucznych (329 x 242 x 21,9 mm). Odporność na trudy codziennego użytkowania - temperaturę, wibracje i wstrząsy - zostały potwierdzone licznymi testami oraz spełnieniem przez konstrukcje wymogów standardu militarnego MIL-STD-810G.

W sprzedaży pojawią się laptopy z 14-calowymi panelami IPS o jasności 250 nitów, współczynniku kontrastu 600:1 oraz rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli. Matowe matryce nadają się idealnie do pracy w trudnych warunkach oświetleniowych, na przykład w pełnym słońcu. Pracę po zmroku ułatwia opcjonalna podświetlana klawiatura.

Laptopy wyposażono w najnowsze, energooszczędne procesory marki Intel. Układy Intel Core i3-8145U, Core i5-8265U i Core i7-8565U gwarantują możliwość dopasowania modelu laptopa do swoich indywidualnych potrzeb. Wszystkie urządzenia wyposażone są w energooszczędny układ graficzny Intel UHD Graphics 620. Osoby wykorzystujące w swojej pracy moc obliczeniową karty graficznej lub lubiące relaksować się po godzinach z grami komputerowymi, docenią modele z dedykowaną kartą graficzną o wyższej mocy obliczeniowej - AMD Radeon RX 550X z 2 GB pamięci DDR5. Konsumenci do wyboru otrzymują konfiguracje nawet z 32 GB dwukanałowej pamięci RAM DDR4 2400 MHz.

W sprzedaży dostępne są konfiguracje z dyskami SSD M.2 2242 NVMe o pojemności 256 lub 512 GB oraz klasycznymi dyskami talerzowymi 1 TB. W każdym z laptopów znajduje się miejsce zarówno na dysk SSD M.2, jak i dysk HDD. W przypadku wyboru konfiguracji z jednym nośnikiem danych, użytkownik może dołożyć drugi - samodzielnie. Opcjonalnie, dostępne są także konfiguracje z 16 GB pamięci Intel Optane, które przyspieszają pracę klasycznych dysków talerzowych HDD, skracając znacząco czas dostępu do plików.

Użytkownicy podłączający pod laptopa zewnętrzne dyski, projektory i inne akcesoria zrobią z pewnością użytek z szerokiej gamy dostępnych portów. Lenovo ThinkPad E490 oferuje port USB-C, 2 porty USB 3.1 (jeden typu Always On, pozwalający ładować podłączone pod niego urządzenia nawet, gdy laptop jest wyłączony), port USB 2.0, wyjście HDMI 1.4b, gniazdo Ethernet RJ45, czytnik kart pamięci oraz złącze combo jack. Wszystkie notebooki ThinkPad E490 oferują dwuzakresowe Wi-Fi 2x2 802.11ac oraz łączność Bluetooth. W zależności od konfiguracji, laptopy dysponują kartą sieciową Realtek RTL8822BE z modułem Bluetooth 4.2 lub kartą Intel Wireless-AC 9260 z Bluetooth 5.0.

Wszystkie laptopy Lenovo ThinkPad E490 pracują w oparciu o system operacyjny Windows 10 Home lub Windows 10 Pro, gwarantujące najwyższy poziom bezpieczeństwa danych. Bezpieczne i szybkie logowanie w systemie zapewnia opcjonalny czytnik linii papilarnych Match-on-Host z Windows Hello. Szyfrowanie danych na poziomie sprzętowym gwarantuje dedykowany moduł TPM. Komunikację w trakcie wirtualnych spotkań biznesowych ułatwia podwójny mikrofon z certyfikatem Skype, system głośników stereo Dolby Advanced Audio oraz kamerka HD 720p.

Notebooki ThinkPad E490 zasilane są przez baterię o pojemności 45 WHr, która pozwala nawet na 13 godzin pracy w terenie. Docenią to zwłaszcza osoby często podróżujące, korzystające z laptopów z dala od źródeł zasilania. Za sprawą technologii Rapid Charge i kompaktowego zasilacza sieciowego 65 W (podpinanego do USB Typu C), baterię laptopa naładować można od 0 do 80% w zaledwie 60 minut. W zależności od regionu, w zestawie z laptopem znajduje się ładowarka 45 W lub 65 W.

Ceny i dostępność

Laptopy Lenovo ThinkPad E490 są już dostępne w sprzedaży. Ich ceny rozpoczynają się od 2899 złotych za konfigurację z procesorem Intel Core i3-8145U, 4 GB RAMu oraz dyskiem HDD o pojemności 1 TB.