Lenovo ThinkPad X1 Fold zmierza do Polski

Składak osobisty

Lenovo reklamuje swojego ThinkPada X1 Fold jako pierwszy w historii komputer osobisty ze składanym ekranem. Po 5 latach prac jest wreszcie gotów do debiutu. Na sklepowe półki trafi w styczniu 2021 roku. Z tej okazji firma zorganizowała obszerną prezentację, podczas której opowiedziano o możliwościach urządzenia.

Laptop, tablet czy pecet?

Sprzęt po rozłożeniu wygląda jak tablet. Ekran o przekątnej 13,3 cala można jednak w każdej chwili zgiąć na pół, a urządzenie przypomina wtedy niewielkiego laptopa z dotykową klawiaturą. Komputer wyposażono w matrycę OLED o rozdzielczości 2048x1536 i jasności 300 nitów. Dla większej wygody użytkowania producent umożliwia też dokupienie mocowanej magnetycznie klawiatury, którą da się zainstalować na połówce ekranu lub umieścić bezpośrednio na biurku. Z tym gadżetem X1 Fold może zastąpić 3 różne urządzenia.

W małym ciele

Firma Lenovo długo pracowała nad tym, by maszyna nie była zbyt ciężka – jej masa to ok. 1 kg. Pomimo tego udało się zmieścić w środku baterię zapewniającą 11 godzin pracy, a także moduł 5G. Jeżeli chodzi o podzespoły, sprzęt będzie bazować na procesorze Intel Core i5, na pokładzie znajdziemy też 8 GB RAM-u oraz dysk SSD zależny od konfiguracji.

Cena produktu nie została jeszcze ujawniona, będzie jednak zależeć od wielkości dysku twardego oraz dodatkowych akcesoriów, takich jak wspomniana już klawiatura magnetyczna.

fot. Lenovo