Lenovo ThinkPad X1 Titanium Yoga – tytanowy i poręczny

Uniwersalna konstrukcja

Siłą rzeczy, decydując się na zakup laptopa, dobrze byłoby ostatecznie kupić sprzęt, który będzie wszechstronny i za sprawą jakości wykonania, gabarytów i wydajności sprawdzi się przede wszystkim w pracy, ale i w domu, na uczelni czy nawet w podróży – a przy tym nie rozsypie się od byle kichnięcia. To właśnie założenia projektowe, wedle których powstał ThinkPad X1 Titanium Yoga.

Jak to u Lenovo bywa, gdy w nazwie sprzętu pojawia się słowo „Yoga”, możemy spodziewać się niecodziennych możliwości obudowy. Nie inaczej jest tutaj. Nowy ThinkPad X1 jest jednostką konwertowalną – co znaczy tyle, że możemy go używać jak typowego laptopa, ale dzięki specjalnym zawiasom również tak, jak korzysta się z tabletu. Innymi słowy, mamy tu możliwość obrócenia ekranu o 360 stopni i obsługiwać sprzęt za pomocą dotyku. Funkcja ta przydaje się wszędzie tam, gdzie mamy mniej miejsca, jak również w sytuacjach, gdy klawiatura nie jest potrzebna. Ta ostatnia, gdy korzystamy z Yogi jak tabletu, staje się bowiem nieaktywna. Rozwiązanie to docenią ci, którzy pracują lub szukają rozrywki w podróży, jak również nałogowi „oglądacze” filmów, którzy zerkają na ekran przy okazji innych czynności – urządzenie można bowiem niejako postawić „na sztorc”, opierając je na krawędziach obudowy, czym przypomina wówczas trochę np. ramkę na zdjęcia. Wszystkie te możliwe pozycje, w jakich można korzystać z najnowszego ThinkPada sprawiają, że X1 Titanium Yoga jest sprzętem wyjątkowo uniwersalnym.

W tym kontekście nie sposób wspomnieć o obudowie wykonanej w dużej części z tytanu. Do listy materiałów użytych w konstrukcji Titanium Yoga należy dopisać również włókno węglowe, które obok wspomnianego wcześniej pierwiastka odpowiada za pokrywę ekranu, oraz stopy aluminium i magnezu, które trafiły na palmrest i pod spód urządzenia. Całość jest zgodna z amerykańskimi normami wojskowymi MIL-STD-810-H, a konstrukcja jest wytrzymała i lekka – laptop waży ledwie 1,15 kg. Oczy przyciąga również smukłość urządzenia. Przy wymiarach porównywalnych do kartki A4 grubość laptopa wynosi ledwie 11,5 mm. Tym samym X1 Titanium Yoga jest najcieńszym Thinkpadem w historii marki i jednocześnie odpornym na niefrasobliwość użytkownika.

Przy tej okazji warto wspomnień również o profesjonalnej pomocy technicznej dla użytkowników laptopa. Lenovo zapewnia ją przez trzy lata od daty zakupu przez 24 godziny na dobę. W jego ramach możemy liczyć na konsultacje dotyczące sprzętu wraz z oprogramowaniem, które odbywają się przez specjalny punkt kontaktowy bez konieczności korzystania z ogólnej infolinii. Ponadto w przypadku awarii sprzętu mamy zapewniony priorytetowy dostęp do części, a naprawy odbywają się w siedzibie klienta. Innymi słowy, to coś w rodzaju pakietu VIP, który sprawia, że przestoje związane z usterkami są przez Lenovo redukowane do niezbędnego minimum.

Yoga na co dzień

Laptop używa platformy Intel Evo, za wydajność sprzętu odpowiadają zaś procesory Core i7 vPro jedenastej generacji wraz ze zintegrowanym układem Iris Xe z rodziny Tiger Lake-U. To tandem, który sprawi, że mocy nie zabraknie: dzięki temu układowi nie tylko popracujemy i poprzeglądamy internet bez zbędnych przestojów, korzystając z niecodziennych funkcji obudowy, ale i pogramy w mniej wymagające gry. Jedenasta generacja chipów Intela jest pod tym względem nader uniwersalna. Również pod względem zarządzania energią – wspomniana zgodność z Intel Evo przekłada się na bardzo dobrą żywotność akumulatora, która w wypadku tego sprzętu wynosi do 11,7 h.

Oczywiście zbudowanie takiego laptopa nie byłoby możliwe bez zastosowania świetnego ekranu. Wyświetlacz zgodny z Dolby Vision o rozdzielczości 2256x1504 i proporcjach 3:2 wyposażono rzecz jasna w warstwę dotykową, zawiasy 360 stopni umożliwiają z kolei dowolne ustawienie pozycji. Jeśli chodzi o pamięć – takowej nie zabraknie. Titanium Yoga może mieć do 16 GB RAM-u oraz szybki dysk PCIe do 1 TB. Wrażenie robi również łączność: mamy tu Wi-Fi 6 – a więc najnowszą wersję standardu łączności bezprzewodowej, który zapewnia stabilne i szybkie połączenie. A gdy potrzebujemy dostępu do internetu niezależnie od okoliczności, to możemy zdecydować się na opcjonalny modem 5G (eSIM) lub 4G – tak wyposażona Titanium Yoga umożliwi nam przeglądanie sieci z dowolnego miejsca, zupełnie jak w przypadku smartfonu.

Projektując uniwersalny sprzęt tego typu, nie wolno zapominać o wygodzie i bezpieczeństwie. Z tego też względu laptop wyposażono w moduł dTPM 2.0, który pomaga w szyfrowaniu danych. Mamy też zgodną z Windows Hello kamerkę internetową – wykorzystując podczerwień, pozwala ona zalogować się do systemu bezdotykowo nawet po jego wybudzeniu. Laptop potrafi przy tym rozpoznać, że oddaliliśmy się od komputera i automatycznie zablokować system – dzięki temu zgromadzone na Yodze dane są bezpieczne nawet w sytuacji, gdy przez niefrasobliwość zapomnimy się wylogować. Ciekawostką jest fakt, że kamerka wyposażona została w fizyczną przesłonę kamery ThinkShutter – troszcząc się o prywatność, nie będziemy musieli więc np. zaklejać wizjera.

Warto też pamiętać, że użytkowanie każdego sprzętu elektronicznego wiąże się z negatywnym wpływem na środowisko. Z tego względu, kupując ThinkPada X1 Titanium Yoga, możemy również zadbać o ten aspekt. Lenovo, jako lider w dziedzinie zrównoważonego rozwoju, oferuje przedsiębiorcom możliwość kompensacji wpływu działalności na środowisko poprzez wykorzystanie usług CO2 Offset.



Podsumowanie

ThinkPad X1 Titanium Yoga to urządzenie nader uniwersalne. To laptop do pracy, ale z powodzeniem sprawdzi się jako sprzęt codziennego użytku. Do jego największych zalet należy jednak bezkompromisowa budowa: za sprawą zawiasów 360 stopni możemy go używać w czterech pozycjach, a tytanowa obudowa sprawi, że wytrzyma lata. ThinkPady słyną z wytrzymałości, a tu producent fakt ten postanowił dodatkowo podkreślić poprzez zastosowanie ponadprzeciętnie solidnych materiałów. Z tego względu Titanium Yoga jest urządzeniem unikatowym – łączy bowiem w sobie dwie rodziny laptopów, z każdej z nich biorąc to, co najlepsze.