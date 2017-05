Lenovo i Google tworzą gogle VR

Już niebawem firmy zaprezentują wczesną wersję autonomicznych gogli Daydream. Będzie to jedno z pierwszych urządzeń do obsługi technologii WorldSense, która umożliwia poznawanie wirtualnego otoczenia i poruszanie się po nim tak, jak w rzeczywistości. Urządzenie reaguje na ruch, zapewniając użytkownikom jeszcze lepsze i bardziej realistyczne doznania. Ten produkt stanowi najnowsze wspólne osiągnięcie obu firm. W 2016 roku zaprezentowany został pierwszy efekt kooperacji Lenovo i Google - Lenovo Phab 2 Pro - phablet z technologią Tango. Podczas gdy oferuje on funkcje rozszerzonej rzeczywistości (AR), gogle Daydream są dedykowane rozrywce w wirtualnej rzeczywistości (VR).

Autonomiczne gogle VR tworzone przez Lenovo i Google będą wyróżniać się czujnikami wbudowanymi w konstrukcję urządzenia. Dzięki temu, nie wymagają skomplikowanej konfiguracji zewnętrznych sensorów, co ma wpłynąć na wygodę użytkowania.

Technologia WorldSense w goglach VR rożni się od platformy Daydream wykorzystywanej głownie przez smartfony. Jej przewagą jest wprowadzenie do środowiska 3D naturalnych ruchów użytkownika, co pozwala m.in. robić uniki w grze w dwa ognie, czy odskoczyć na bok, aby zmylić zbliżających się przeciwników.