Lenovo na Mobile World Congress 2018

Na MWC Lenovo zaprezentuje modele Yoga 730 (w wersji 13- i 15-calowej) oraz 14-calowy Yoga 530 - z rodziny laptopów "2 w 1" dla mobilnych użytkowników. Nowe notebooki z Windows 10 wyróżniają się nowoczesnym wzornictwem, wydajnością laptopa i mobilnością tabletu. Nowy model Yoga 730 wykorzystuje sztuczną inteligencję, umożliwiając obsługę bez używania rąk. Wbudowane usługi Cortana i Alexa rozpoznają polecenia głosowe z drugiego końca pokoju.

Chromebooki "2 w 1" Lenovo 500e i 300e oraz model 100e to nowe propozycje Lenovo dla segmentu edukacji. Chromebook 300e wyróżnia się konstrukcją odporną na zalania i upuszczenia, a także technologią Lenovo Enhanced Touch, która umożliwia interakcję z ekranem przy użyciu zwykłych przedmiotów. Chromebook 500e oferuje pióro cyfrowe EMR do pisania i szkicowania z innowacyjnymi algorytmami Google, które praktycznie eliminują opóźnienia.

Zapowiedziany na Targach CES 2018 wyświetlacz Lenovo Smart Display umożliwia intuicyjne korzystanie z technologii domowych. Łączy on w sobie funkcje głosowe usługi Google Assistant (funkcja niedostępna w języku polskim) z wyświetlaczem dotykowym o rozdzielczości Full HD i żywych kolorach. Stanowi on centrum dowodzenia urządzeniami inteligentnego domu - od oświetlenia po ogrzewanie, a wystarczy do tego głos lub rzut oka na ekran.

Serwery Lenovo

Lenovo zaprezentowało ofertę wydajnych rozwiązań opartych na serwerach Lenovo ThinkSystem SR650/SR630 i przełącznikach, platformie Red Hat OpenStack oraz kartach sieciowych Mellanox ConnectX-4, które przyspieszają przetwarzanie pakietów danych. Lenovo dołącza ponadto do programu Intel Select Solutions for NFVI i zaoferuje rozwiązanie zoptymalizowane specjalnie pod kątem szyfrowanych i skompresowanych obciążeń NFV. Obejmuje ono Intel QuickAssist Technology (QAT) oraz karty sieciowe Intel XXV710 w serwerach Lenovo SR650/SR630.

Jako firma zajmująca pierwsze miejsce pod względem niezawodności serwerów x86, Lenovo zademonstruje także pierwszą w branży stację bazową gotową do działania w sieci 5G z programową i zwirtualizowaną implementacją jednostek scentralizowanych i rozproszonych (CU/DU). Powstała ona dzięki współpracy z China Mobile.