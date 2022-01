Lenovo: notebook z dodatkowym ekranem

Główny plus „tabletowy"

Na targach CES Lenovo zaprezentowało notebook ThinkBook Plus Gen 3, który ma dwa ekrany dotykowe: jeden w klapie i drugi obok klawiatury.

Podczas testów producent pokazał, że dodatkowego ekranu można używać razem z głównym, na przykład do wyświetlania menu, miniatur obrazów, poszczególnych elementów w powiększeniu, skrótów do aplikacji albo jako kalkulatora. Po drugim ekranie da się też rysować rysikiem, który jest umieszczony w obudowie komputera. Dodatkowy ekran może służyć też jako kopia lustrzana ekranu telefonu z Androidem.

Parametry głównego ekranu to przekątna 17,3 cala, format 21:10 i rozdzielczość 3072 x 1330 z odświeżaniem 120 Hz. Mniejszy ekran ma przekątną 8 cali i rozdzielczość 800 x 1280. W laptopie znajdą się procesory Intela 12. generacji z serii H, wyposażone w grafikę Iris Xe. Komputer obsłuży do 32 GB pamięci RAM i dysk SSD M.2 PCI-e o pojemności do 1 TB.

ThinkBook Plusa Gen 3 będzie można kupić już w maju 2022 r. w cenie od 1399 dolarów.

fot. Lenovo