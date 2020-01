Lenovo pracuje nad laptopem ze składanym ekranem

Dzięki Samsungowi popularnym trendem w ostatnim czasie jest tworzenie składanych smartfonów. O krok dalej poszła firma Lenovo, prezentując... składanego peceta. ThinkPad X1 Fold to urządzenie z pogranicza laptopa i tabletu. Klawiaturę zastąpiono w nim składanym ekranem.

Po rozłożeniu sprzęt przypomina wyglądem tablet, ale gdy go zegniemy, można pracować na nim w sposób przypominający używanie klasycznego laptopa. Nie jesteśmy jednak ograniczeni do wyświetlania klawiatury – równie dobrze może być to panel narzędziowy programu graficznego, którym da się sterować za pomocą rysika.

Lenovo ujawnił ten projekt już kilka miesięcy temu, ale dopiero teraz wyszedł on z fazy prototypu. Komputer oferuje ekran OLED, który po złożeniu przypomina wielkością laptopa o przekątnej 13,3 cali lub 9,7-calowy tablet po rozłożeniu. Jego proporcje to 4:3, a rozdzielczość wynosi 2048x1536. Przy tym urządzenie ma zaledwie 27,7 mm grubości i niecały kilogram masy.

Sprzęt wyposażono w procesor Intel Lakefield 11. generacji, 8 GB pamięci RAM taktowanej zegarem 2133 MHz oraz dysk SSD. Sprzęt doczeka się też modemu pozwalającego na korzystanie z łączności bezprzewodowej oraz Bluetooth w standardzie 5.0. Komputer wyposażono też w 5-megapikselową kamerkę, złącza USB 3.1, 3.2 oraz DisplayPort. Szacowany czas pracy na baterii to 11 godzin. Sprzęt współpracuje z Windowsem 10, a w przyszłości zostanie dodana również obsługa Windowsa X.

Komputer trafi do sprzedaży mniej więcej w połowie 2020 roku. Tanio jednak nie będzie – laptop został wyceniony na 2499 dolarów (ok. 9700 zł).

fot. Lenovo