Lenovo prezentuje smartfon i tablet w jednym

Lenovo Tab V7 ma wyświetlacz IPS Full HD 1080 na 2160. Ekran o proporcjach 18:9 jest wyższy i ma węższe ramki, a powierzchnia ekranu stanowi aż 81 proc. powierzchni korpusu. Dzięki technologii Dolby Audio wbudowane przednie głośniki emitują czysty dźwięk dialogów oraz szeroki zakres detali ścieżki audio.

Przenośna konstrukcja Lenovo Tab V7 została opracowana z myślą o noszeniu w kieszeni i małych torebkach, dlatego urządzenie ma zaledwie 7,89 mm grubości, a waży 195 g. Najwyższej klasy wzornictwo podkreśla metaliczna obwódka



Jedną z zalet tabletów jest to, że zachowują energię przez cały dzień, co można docenić szczególnie wtedy, gdy wyczerpie się bateria telefonu. Bateria o pojemności 5180 mAh wydłuża działanie Tab V7 - czas wyświetlania wideo z pamięci lokalnej i przeglądania stron internetowych sięga 10 godzin, a czas rozmów wynosi 30 godzin. Ustawienie Bateria adaptacyjna w systemie Android Pie dodatkowo pomaga w oszczędnym wykorzystywaniu energii urządzenia Lenovo Tab V7.



Lenovo Tab V7 ma dwa aparaty HDR ze zwiększoną rozdzielczością - 5 MP z przodu do selfie i 13 MP z tyłu do zdjęć grupowych. Specjalne tryby zdjęć nocnych lub panoramy umożliwiają robienie zdjęć HDR znajomych, członków rodziny lub krajobrazów.



Opisywany sprzęt można odblokować, dotykając tylnego skanera linii papilarnych lub przy użyciu funkcji rozpoznawania twarzy z przodu urządzenia. Wyposażony w dwa gniazda kart SIM Lenovo Tab V7 jest elastycznym urządzeniem działającym w sieciach 4G, które umożliwia prowadzenie rozmów, przesyłanie SMS-ów i łączenie się w dowolnym miejscu



Ceny i dostępność w regionie Europy

Lenovo Tab V7 będzie dostępny w cenach od 249 EUR z VAT od kwietnia 2019 r