Lenovo zapowiada laptopy ThinkPad E14 i E15

Firma ogłosiła premierę nowych edycji ThinkPada E14 i E15.

Oba komputery ukazały się już na początku tego roku, tyle że wyposażone były w procesory Intela. Teraz producent przygotował odpowiednik dla fanów AMD. Najważniejsze zmiany w budowie względem poprzedników to smuklejsze ramki i obecność czytnika linii papilarnych, który powala natychmiastowo włączyć laptopa i jednocześnie zalogować się na konto. Konstrukcje korzystają też z nowych procesorów z serii 4000, stworzonych z myślą o komputerach biznesowych.

Dwa modele

Trafiające do sprzedaży modele E14 oraz E15 wyposażone będą w układ Ryzen 47000U. Choć nie jest on reprezentantem segmentu Pro, to wyposażony jest w 8 rdzeni. Dzięki zmniejszeniu ramek ekran zajmuje 85% powierzchni frontu.

Oprócz czytnika linii papilarnych nie zabrakło również kamery na podczerwień. To dodatkowe zabezpieczenie, które potrafi zablokować komputer, gdy użytkownik odejdzie od ekranu.

Niedrogo

Na pokładzie znajdą się maksymalnie 32 GB pamięci RAM oraz dysk SSD o pojemności 512 GB. Bateria ma zapewnić nawet do 20 godzin ciągłej pracy Oba komputery to reprezentanci serii budżetowej, stąd ceny mają się zacząć od 639 dolarów (ok. 2700 zł). Dokładnych wariantów jeszcze nie poznaliśmy.

