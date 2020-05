Lewandowski ambasadorem Huawei na Europę

Zmiany w kontrakcie

Wszystkie materiały z wizerunkiem Roberta Lewandowskiego wyprodukowane przez polski oddział Huawei będą mogły zostać wykorzystane na potrzeby kampanii reklamowych przez inne kraje europejskie.

Osoby odpowiedzialne za promocję marki w Polsce podsumowują, że podjęcie współpracy z Robertem Lewandowskim w 2015 r. to ważny moment w historii Huawei w Polsce. Dało to impuls do szybkiego wzrostu zarówno udziałów rynkowych, jak i wskaźników mierzących siłę marki.

Dorota Haller, CMO, dyrektorka marketingu i digitalu w polskim oddziale Huawei, podkreśla, że Polacy kochają rodzimego piłkarza i z chęcią sięgają po produkty przez niego polecane. Jak podkreśla, rozszerzenie kontraktu na całą Europę świadczy o sile oddziaływania obu marek – zarówno Huawei, jak i Roberta Lewandowskiego. Dlatego ich współpraca się zacieśnia.

Piłka w grze

Sam Lewandowski opowiada o swojej pracy z Huawei jako o przygodzie. Podkreśla, że motto promowane przez markę za jego pośrednictwem, czyli „make it possible", jest zgodne z tym, co sam czuje i czym kieruje się w życiu.

Piłkarz brał udział w kampaniach promujących działania strategiczne marki, usługi oraz produkty z portfolio: smartfony, laptopy, tablety, akcesoria i wearables. Aktualnie promuje najnowsze, flagowe smartfony z serii Huawei P40 oraz smartwatch Huawei Watch GT2e. Ambasador obecny był również w kluczowych momentach życia marki – podczas otwarcia pierwszego sklepu Huawei w warszawskim centrum handlowym Westfield Arkadia, w kampanii promującej otwarcie sklepu internetowego huawei.pl, a także w ostatniej kampanii brandowej: „To, co ważne, nie zawsze przychodzi łatwo".

W grudniu 2019 r. Robert Lewandowski w towarzystwie żony wziął też udział w kampanii i spotach telewizyjnych promujących świąteczną ofertę produktową Huawei.

Według specjalistów rozszerzenie na kraje europejskie kampanii reklamowych z udziałem Lewandowskiego to szansa dla Polski na uświadomienie Europie, że mamy swój wpływ na rynek, i zaznajomienie mieszkańców innych krajów z historią i tradycją Polaków.

fot. Huawei