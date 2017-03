Lexar JumpDrive C20 – pendrive odkryty na nowo

Jakie funkcjonalności oferuje C20?

Standardowe wykorzystanie pendrive'a przy pomocy złącza USB nikogo nie za-dziwi - podłączamy pendrive do komputera i już możemy przenosić swoje dane. Wart podkreślenie jest tu fakt, że wykorzystane złącze to USB 3.1, które umożliwia 4-krotne przyspieszenie zgrywania danych względem innych pendrive'ów pracujących w stan-dardzie 2.0.

Druga funkcjonalność C20 to archiwizacja danych bezpośrednio z urządzenia mobilnego - wystarczy podłączyć pendrive do naszego telefonu bądź tabletu i już możemy zgrywać swoje dane, gdy zabraknie nam miejsca w pamięci wewnętrznej bądź na karcie microSD. Proces ten można przeprowadzić ręcznie lub skorzystać z aplikacji oferujących automatyczną synchronizację danych.

JumpDrive C20 może się okazać także świetnym pomysłem na bibliotekę z muzyką i filmami na wakacyjny wyjazd. Wystarczy wgrać na niego z komputera interesujące nas pliki muzyczne bądź filmowe, aby następnie, np. w trakcie długiej podróży podłączyć do telefonu/tabletu pendrive i bezpośrednie z jego pamięci oglądać ulubione seriale czy słuchać muzyki. Dzięki takiemu zastosowaniu pamięć naszego urządzenia nie będzie zapełniona, a my będziemy mieli dostęp do swoich ulubionych treści - bez konieczności szukania połączenia WIFI bądź ryzyka, że komórkowy transfer danych zrujnuje nasz budżet.

Trzecia funkcjonalność C20 to zastosowanie go jako... kabla do ładowania. Podłączając urządzenie do komputera przy pomocy C20, w trakcie zgrywania czy kopiowania danych nasz telefon czy tablet będzie się ładował.

Lexar JumpDrive C20 dostępny jest w pojemnościach 16GB (tylko wersja C20i ze złączem Lightninig), 32GB, 64GB oraz 128GB.